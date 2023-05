ConectaVale: projeto democratiza acesso à educação empreendedora no Vale e região

A ConectaVale, rede de empreendedores que abrange os 39 municípios do Vale do Paraíba, está revolucionando o cenário empreendedor da região com suas três premissas: estimular o networking ativo e engajado entre seus membros, democratizar o acesso à educação empreendedora e atuar com protagonismo na promoção de ações sociais.

Segundo Dimas Vilas Boas, empreendedor social do outrosquinhentos.com e idealizador do projeto em conjunto com Fabiano Roxo, professor e reitor da ETEP Centro Universitário, a iniciativa nasceu em dezembro de 2022. Desde então, diversas ações foram desenvolvidas para cumprir com o propósito da rede.

“Ao democratizar o acesso à educação empreendedora, ao aprendizado, ao networking e estimular a interação e ação social, a ConectaVale se destaca como uma opção acessível e democrática em meio a um ecossistema empreendedor que tende a crescer muito na região”, explica Vilas Boas.

Cerca de 350 empreendedores já passaram pelos encontros da ConectaVale entre os meses de dezembro e abril. Para 2023, a expectativa é atingir uma membresia na casa de três dígitos e expandir as parcerias com o comércio, serviços e indústria, tornando o grupo ainda mais conhecido.

Vilas Boas destaca que “há ainda projetos sendo desenhados para ampliar ainda mais as vantagens e benefícios entre os membros e empresas parceiras, de forma que o grupo funcione como uma espécie de Clube de Vantagens também”.

Serviço – Para saber mais sobre a ConectaVale, acesse o site: conectavale.com. A rede de empreendedores também está nas redes sociais. No Instagram, procure por @conectavaleoficial.