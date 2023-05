Senac Taubaté e Centro Universitário Senac – Campos do Jordão participam da 14ª edição da Festa do Arroz, em Tremembé

Prato Feito – Feijão, Arroz, Farofa com Bife Acebolado, Couve, Banana à Milanesa e Ovo

A 14ª Edição da Festa do Arroz chega em Tremembé (SP), entre os dias 25 e 28 de maio, e conta com a participação do Senac Taubaté e do Centro Universitário Senac – Campos do Jordão. Em um estande, profissionais da instituição farão diversos workshops gratuitos com deliciosas receitas utilizando o protagonista da festa. Não há necessidade de inscrição prévia.

O arroz é uma das principais bases das refeições dos brasileiros, podendo ser consumido de inúmeras maneiras, seja ele branco, negro ou vermelho. Além das cores, pode ser integral, arbóreo, agulhinha e outros tipos, mas o importante é que o arroz é um alimento versátil e rico em fibras, vitaminas e sais minerais.

Além das atividades gastronômicas, somente no sábado a equipe de docentes e alunos do curso de enfermagem, do Senac Taubaté, estarão presentes no evento dando orientações na área de saúde.

E quem passar pelo estande do Senac ainda poderá tirar dúvidas sobre os cursos técnicos, cursos livres, graduação, pós-graduação e o Programa Senac de Gratuidade.

PROGRAMAÇÃO

Dia 25/5

19h – Estande Senac – Visite o nosso espaço e conheça nossa programação de Workshops e Cursos

20h – Workshop Arroz de Moqueca com Camarão

Com Leandro Nagata, docente do Senac Taubaté

Dia 26/5

18h30 – Workshop Oniguirizushi Recheado com Salmão Grelhado

Com Jonatan Lopes, Maria Eugênia Ruiz e Cristian Ribeiro e Heitor Gonzaga, alunos do Centro Universitário Senac – Campos do Jordão

27/5

14h – Workshop Sicilian Rice Balls (bolinho de risoto com limão siciliano)

Com João Pedro Mendes, João Pedro Friggi, Mateus Meneghin e Rafaela Cristine, alunos do Centro Universitário Senac – Campos do Jordão

17h – Workshop Arroz Carreteiro Vegetariano com Arroz Piagui, Abóbora, Castanha de Caju e Queijo Coalho, com Shimenne Casarim, docente do Senac Taubaté

18h30 – Workshop Oniguiri de Truta Defumada, com Stella Vialta, aluna do Centro Universitário Senac – Campos do Jordão

SERVIÇO

14ª Festa do Arroz

Data: de 25 a 28 de maio

Local: Praça Pedro Geraldo Costa (Praça da Estação Ferroviária)

Gratuito

Mais informações: www.sp.senac.br