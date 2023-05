Turismo terá estande para promover novos programas no 65º Congresso Estadual dos Municípios

O secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, participa, nesta terça-feira (9), às 9h, do 65º Congresso Estadual dos Municípios. O dirigente será um dos palestrantes e abordará o tema: Governança Territorial para o Desenvolvimento do Turismo”, apresentado a um público que representará todos os 645 municípios paulistas.

O evento contará com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e diversos outros secretários de estado.

O congresso é realizado pela Associação Paulista de Municípios (APM) e reúne milhares de lideranças e gestores públicos municipais, estaduais e federais para discutir soluções imediatas aplicáveis nas cidades.

Em seu painel, o secretário falará sobre as ações do governo no setor e sobre como usar o turismo como uma política pública para reduzir desigualdades regionais, gerando emprego e renda nas cidades.

Além da palestra de Roberto de Lucena, a Setur-SP marcará presença no evento com um estande de 40 m² para promoção dos programas da pasta. Serão divulgadas as principais iniciativas criadas e realizadas nos mais de 100 dias de governo.

Entre elas, os investimentos nos distritos turísticos, a criação do Programa de Incentivo ao Crédito Turístico, a celebração de convênios com municípios paulistas por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), campanhas promocionais, criação da Academia de Turismo SP e do HUB online de informações.

No congresso, entre os dias 9 e 11 de maio, haverá quatro espaços dedicados a debates sobre temas que tratam diretamente dos municípios. Gestores e técnicos terão a oportunidade de participar de uma importante troca de experiências, aprimorar conhecimentos e fazer novos contatos, fortalecendo assim o protagonismo da administração pública municipal, na relação com os demais entes federados.

São esperados cerca de quatro mil participantes representando os 645 municípios paulistas, discutindo mais de 40 temas e 200 convidados que farão palestras e participarão de discussões nos quatro palcos.



Serviço

65° Congresso Estadual de Municípios

De 9 a 11 de Maio de 2023

Local: Taiwan Centro de Eventos

Endereço: Av. Dr. Francisco Gugliano, 2710 | Royal Park – Ribeirão Preto