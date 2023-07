53º Festival de Inverno de Campos do Jordão termina neste domingo (30)

O último fim de semana da 53ª edição do Festival de Inverno de Campos do Jordão promete apresentações de tirar o fôlego. Os espetáculos trazem renomados artistas.

Todas as apresentações do Festival são gratuitas, mas é necessário retirar os ingressos com antecedência. Para aqueles que não conseguirem garantir seus ingressos previamente, haverá a disponibilização de ingressos remanescentes na bilheteria, uma hora antes do início de cada apresentação.

Veja a programação:

Sábado (29 de julho)

11h: Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos (Parque Capivari)

16h: Banda Sinfônica de Campinas (Parque Capivari)

16h30: Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo (Auditório Cláudio Santoro)

17h: Duo Portinari, Peter Pas e Soledad Yaya (Capela do Palácio Boa Vista)

20h30: Osesp (Auditório Cláudio Santoro)

Domingo (30 de julho)

11h: Orquestra do Festival (Parque Capivari)