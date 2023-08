Campos do Jordão Espera 30 Mil Turistas para o Dia dos Pais, com Hotéis Quase Lotados

De acordo com Paulo Costa, diretor do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Estabelecimentos Similares, a taxa de ocupação nos hotéis beira os 80% para o esperado final de semana comemorativo. Costa compartilha que os proprietários de comércios têm implementado atrativas promoções para cativar um maior número de clientes.

“Como as temperaturas da serra estão baixas, a gente imagina que o público venha para cá. Os dias dos pais também ajuda bastante, a parte de hotelaria está com pacotes de desconto por ter passado a alta temporada, cerca de 20% a 30% de desconto em comparação com a alta temporada”, afirmou.

Além da alta procura pelos meios de hospedagem, estabelecimentos de gastronomia encontram-se animados em relação à data, realizando reservas e oferecendo opções de pacotes para famílias que almejam celebrar a ocasião na pitoresca cidade.

“Inclusive, nos deparamos com opções mais acessíveis nos cardápios dos restaurantes. Nas plataformas de redes sociais destes estabelecimentos, inúmeros combos promocionais estão sendo promovidos em virtude do Dia dos Pais. Os preços variarão amplamente, porém, haverá alternativas de custo acessível”, comentou.

A cidade dispõe de um total de 15 mil leitos, distribuídos entre hotéis e pousadas. Conforme dados do Sinhores (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares), as diárias mais econômicas para acomodação de duas pessoas em agosto partem de R$ 240, enquanto estadias mais suntuosas, encontradas em estabelecimentos de maior luxo, podem alcançar até R$ 4,5 mil.