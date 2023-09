Centro Universitário Senac – Campos do Jordão realiza Imersão em Customer Experience: como aplicar as estratégias de experiência do cliente

O comportamento do consumidor está em constante transformação. Se antes, o seu desejo de compra se restringia em adquirir um produto, atualmente, o maior interesse é por ter uma experiência memorável. Para auxiliar organizações de diferentes segmentos, o Senac São Paulo lança em setembro a Imersão em Customer Experience: como aplicar as estratégias de experiência do cliente.

A imersão ocorrerá no Centro Universitário Senac – Campos do Jordão, com atividades distribuídas nos dias 4 e 11 de setembro, das 19h30 às 21h, no formato online, e no dia 18 de setembro, das 9h15 às 18h45, no formato presencial. A novidade é voltada para gestores, empreendedores, profissionais e estudantes das áreas de gestão e negócios, marketing e vendas e tem como objetivo apresentar aos participantes abordagens e técnicas que contribuam para o gerenciamento da jornada de experiências do cliente.

A imersão se desenvolverá a partir de estudos sobre a jornada do cliente e a importância da experiência do cliente, com insights relevantes para a percepção de qualidade e excelência ao longo dos diversos pontos de contato dos clientes – nos ambientes físicos e digitais.

Para auxiliar empresários e demais interessados no tema de uma maneira diferenciada, a instituição desenvolveu uma programação exclusiva em parceria com o Centro Universitário Senac – Campos do Jordão, no interior do estado, com conteúdos que contemplam o cenário atual e futuro, numa ação imersiva.

Ainda na atividade presencial, do dia 18, o público vai utilizar todos os recursos que o campus oferece, além de experiências com conteúdo guiado pelo chef de cozinha executivo no Grande Hotel Campos do Jordão, Marlon Zamarion. Os participantes do novo serviço contam com a estada no Grande Hotel, referência em hospitalidade, para vivenciarem de forma técnica e prática uma experiência de excelência.

“O Customer Experience, ou CX, compreende o cliente como parte essencial de qualquer negócio e que corresponder às suas expectativas faz parte do esforço de empresas que desejam consolidar a sua marca de forma positiva. Para isso, é preciso ir além de uma compra, é necessário promover o atendimento acolhedor, que compreenda as necessidades e ofereça a melhor solução”, afirma Gabriela Jorge Negrão Vieira, coordenadora da área de gestão e negócios do Senac São Paulo.

A participação na Imersão em Customer Experience: como aplicar as estratégias de experiência do cliente tem investimento no valor de R$ 2.320 por pessoa. Para além da imersão, este valor inclui certificado de participação e acomodação em quarto individual, com pensão completa no Grande Hotel, que é um dos hotéis de referência em Campos do Jordão. Para viver essa experiência, é necessário se inscrever no site do Senac.

O Senac São Paulo, sempre atento às últimas tendências do mercado, vai lançar no próximo mês de setembro uma novidade: a Imersão Senac. Trata-se de um novo serviço oferecido pela instituição em que os participantes poderão ter contato imersivo com temas estratégicos que serão trabalhados de maneira prática e objetiva, temas esses muitas vezes demandados pelo mercado de trabalho, além de atividade imersiva que proporciona vivência turística e gastronômica.

Imersão Senac é um novo produto que visa proporcionar conhecimento e experiências únicas aos participantes por meio de programas imersivos em uma variedade de temas. Valendo-se da expertise educacional da instituição e, também, das unidades e campi com estruturas de excelência distribuídas pelo Estado de São Paulo, como os hotéis-escola Grande Hotel São Pedro e Grande Hotel Campos do Jordão, a iniciativa reflete o compromisso contínuo do Senac com a inovação educacional e a busca constante em identificar formas inovadoras de proporcionar educação de alta qualidade. A Imersão Senac é, enfim, um reflexo desse propósito, permitindo igualmente que diversos públicos se aproximem da instituição e de suas variadas ofertas.

As duas primeiras imersões já têm data definida: a Imersão Gastronômica – Expedição Rota da Cachaça, do dia 1º de setembro, das 17h, até ao dia 3 de setembro, às 15h, no formato presencial, em Águas de São Pedro, no interior de São Paulo; e a Imersão em Customer Experience: como aplicar as estratégias de experiência do cliente, com atividades distribuídas nos dias 4 e 11 de setembro, das 19h30 às 21h, no formato online, e no dia 18 de setembro, das 9h15 às 18h45, no formato presencial, em Campos do Jordão, também no interior paulista.

Imersão em Customer Experience: como aplicar as estratégias de experiência do cliente

Formato da atividade: Online e Presencial

Quando: 4 e 11 de setembro (atividades online), das 19h30 às 21h, e dia 18 de setembro (atividade presencial), das 9h15 às 18h45

Onde: Centro Universitário Senac – Campos do Jordão (Av. Frei Orestes Girardi, 3.549 – Vila Capivari – Campos do Jordão – SP, 12460-000)

Investimento: R$ 2.320 (parcelamento em até 6x)

Inscrições, programação completa e mais informações no hotsite do programa

Dúvidas também pelo telefone (12) 3668-3001 ou e-mail: [email protected]