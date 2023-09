Onda de calor: Para escapar das altas temperaturas, Campos do Jordão oferece um refúgio com clima mais ameno.

Situada nas elevações da Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão é amplamente reconhecida por seu clima ameno durante todo o ano. Isso se deve à sua altitude de mais de 1,6 mil metros acima do nível do mar (é a cidade mais alta do Brasil), o que resulta em temperaturas mais amenas em comparação com a média nacional.

Essa característica torna a cidade uma escolha ideal para escapar das ondas de calor que estamos vivenciando na região Sudeste do Brasil. Campos do Jordão é uma localidade repleta de charme e romantismo, consistentemente está entre os destinos mais populares do país.

Suas deslumbrantes paisagens, hotéis e pousadas de renome, atividades para toda a família e com gastronomia de qualidade, reconhecida em todo o território brasileiro, são motivos convincentes para fugir do calor e visitar Campos do Jordão.

Com os termômetros indicando um fim de semana de calor intenso, atingindo até 38°C na capital paulista e em outras cidades da região Sudeste, a cidade mais elevada do Brasil se revela uma excelente alternativa para quem deseja escapar das altas temperaturas.

A previsão na região serrana é de dias ensolarados, convidativos para atividades ao ar livre, como caminhadas pelas trilhas naturais locais e visitas aos parques e jardins da cidade, conhecidos por sua beleza exuberante.

Opções de acomodação em Campos do Jordão

Com uma localização privilegiada, nas alturas das montanhas e cercada pelo ar fresco, a Pousada Alto da Boa Vista oferece acomodações adequadas tanto para casais em lua de mel quanto para famílias numerosas. Cada aspecto do espaço, desde sua infraestrutura até sua decoração, foi meticulosamente projetado para proporcionar uma experiência exclusiva e memorável aos visitantes.

Gastronomia: O requintado Restaurante Pontremoli, situado dentro da pousada, evoca a atmosfera de uma vila toscana em sua decoração. Ele serve um café da manhã que inclui uma ampla variedade de pães, bolos artesanais, frutas frescas e sucos em uma sala de desjejum com uma atmosfera intimista e acolhedora.

O bistrô oferece uma vista de tirar o fôlego, com mesas à beira da montanha, lareiras e mesas com fogo no centro. Além disso, o menu é assinado pelo chef Bernard Contipelli e apresenta clássicos da culinária italiana. O restaurante adota a filosofia do Slow Food, que valoriza a preparação única de cada prato, sem pressa, utilizando ingredientes cuidadosamente selecionados.