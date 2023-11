5 Atrações Culturais para Visitar em São José dos Campos

São José dos Campos é uma cidade localizada no estado de São Paulo, Brasil. A cidade está situada na região sudeste do país, a aproximadamente 120 quilômetros da cidade de São Paulo, a capital do estado.

São José dos Campos é uma cidade conhecida por sua importância na indústria aeroespacial e tecnológica, abrigando diversas empresas e instituições de pesquisa nesses setores.

Além disso, a cidade possui uma boa qualidade de vida e oferece diversas opções de lazer e cultura para seus habitantes e visitantes.

Um pouco da história de São José dos Campos

São José dos Campos foi fundada em 1767 por José Dias Tavares, um fazendeiro que construiu uma capela no local. A capela construída por ele deu origem à Paróquia de São José, que se tornou o centro da futura cidade.

No início, a cidade era conhecida como Vila de São José dos Campos de Piratininga, mas mais tarde foi simplificada para São José dos Campos. Durante o século XIX, a cidade se desenvolveu como um importante centro agrícola, com a produção de café desempenhando um papel significativo na economia local. Além disso, sua localização estratégica na rota comercial entre o Vale do Paraíba e a cidade de São Paulo contribuiu para seu crescimento como centro comercial.

No início do século XX, São José dos Campos passou por uma transformação significativa com a chegada da indústria. A fundação do Centro Técnico de Aeronáutica (CTA) em 1953 e a instalação da Embraer na cidade em 1969 marcaram o início da forte presença da indústria aeroespacial na região.

Esse desenvolvimento impulsionou a economia e atraiu um grande número de profissionais qualificados e empresas de alta tecnologia para a cidade.

Hoje, São José dos Campos é conhecida como uma cidade moderna, com um passado rico em história e um futuro promissor na vanguarda da tecnologia e da inovação no Brasil. A cidade desempenha um papel importante na economia do estado de São Paulo e do país como um todo.

Atrações culturais na cidade

São José dos Campos possui uma variedade de atrações culturais, veja uma lista de 5 atrações culturais para se visitar na cidade:

1 – Teatro Municipal de São José dos Campos

O prédio onde atualmente funciona o Teatro Municipal de São José dos Campos foi inaugurado em 1978 e abrigou, até 1989, um cinema que tinha o nome de “Cine Center”.

Em 31 de julho de 1989, a Prefeitura Municipal de São José dos Campos permutou o imóvel com os antigos proprietários e entregou-o à administração da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Em 2001, a instituição reformou o local para que ele pudesse receber espetáculos.

O Teatro Municipal possui 485 lugares, com espaços especiais para obesos e pessoas com cadeiras de rodas, e dispõe de infraestrutura para eventos diversificados, como apresentações de dança, música, teatro, palestras, entre outros, atendendo desde grandes produções como também escolas e academias de dança, instituições culturais e projetos da própria Fundação Cultural Cassiano Ricardo, como os festivais de teatro e dança: Festivale e Festidança.

Endereço: Rua Rubião Júnior, 84 (3º piso do Shopping Centro) – Centro

Telefone: (12) 3924-7339

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta – das 8h às 12h / 13h às 18h

2 – Museu Municipal de São José dos Campos

O prédio, que hoje abriga o Museu Municipal de São José dos Campos, foi construído em 1926, e já foi sede da Escola Livre para Formação de Professores e a Câmara Municipal. Em 1994, foi tombado como patrimônio histórico.

O Museu Municipal de São José dos Campos foi criado em 1993, através da Lei Municipal n°4.447, como parte da estruturação das políticas públicas de Patrimônio Cultural sob a responsabilidade da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Aberto naquele ano, os acervos até então colecionados e os trabalhos informalmente desenvolvidos foram por ele incorporados em sua sede inicial, a Igreja São Benedito.

Tendo em vista a necessidade de restauração do seu edifício, a Igreja foi interditada em 1998 e o Museu Municipal foi transferido para a sede do Arquivo Público do Município.

Após estudos, foi decidido em 2013, que este museu tivesse como sede a antiga Câmara.

Também integram como núcleos do Museu Municipal, os projetos Museu do Folclore de São José dos Campos e o Museu de Arte Sacra de São José dos Campos.

Serviço

Endereço: Praça Afonso Pena, 29, Centro

Horário de funcionamento: Terças a Sexta – das 9h às 18h / Sábado – das 9h às 13h

Grupo de Visitantes: agendamentos pelo telefone (12) 3921 7587

Informações: (12) 3924-7333

3 – Memorial Aero Espacial Brasileiro

Inaugurado em 2004, o Memorial Aeroespacial Brasileiro (MAB) serve como uma cápsula do tempo, imortalizando a rica história aeronáutica do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) em São José dos Campos, um pilar da indústria aeroespacial do país.

O MAB, sob a curadoria da Força Aérea Brasileira, não é apenas um espaço de exposição, mas também um centro educacional e cultural que abrange 75 mil metros quadrados, equipado com um auditório de 120 lugares e outras comodidades, como banheiros e estacionamento.

Para entusiastas da tecnologia, estudantes ou turistas em São José dos Campos, o MAB é acessível via Rodovia Presidente Dutra no Km 147, direcionando-se para a área do Aeroporto/Jardim da Granja. A rota é complementada pela Avenida dos Astronautas e pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, com a entrada final na Rua Dra. Tânia Lis Tizzoni Nogueira. Este caminho leva os visitantes a um mergulho na evolução aeroespacial e na importância do Brasil no cenário aeronáutico da América Latina.

Serviço:

Endereço: R. Dra. Tânia Lis Tizzoni Nogueira, s/nº – Parque Martin Cererê

Horários: De terça a domingo, incluindo feriados, das 9h às 17h.

Telefone: (12)3947-6014

Entrada: Gratuita

4 – Parque da Cidade

O Parque Municipal Roberto Burle Marx, também conhecido como Parque da Cidade tem aproximadamente um milhão de metros quadrados. Antigamente esse lugar era uma antiga Fazenda da Tecelagem Parahyba. Atualmente é o maior parque de São José dos Campos.

Os espaços verdes são caracterizados por uma variedade de espécies vegetais e belas paisagens formadas por lagos, ilhas artificiais, hortos floridos, florestas, palmeiras imperiais e alamedas. Com harmonia e charme este parque é perfeito para um passeio com a família e amigos.

O complexo também oferece equipamentos de ginástica, eventos culturais e educação ambiental.

O parque da cidade está localizado na avenida Olivio Gomes, 100, no bairro Santana.

Serviço:

Endereço: Avenida Olivo Gomes, 100, Santana

Horários: Todos os dias, das 6h às 18h

Telefone: (12) 3921-9382

Entrada: Gratuita

5 – Parque Tecnológico São José dos Campos

O Parque Tecnológico São José dos Campos é um complexo de infraestrutura criado com o objetivo de promover o desenvolvimento da região e a inovação tecnológica.

É considerado um dos principais parques tecnológicos do Brasil, abrangendo áreas como saúde, energia, meio ambiente, defesa e segurança. Localizado na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo, o parque possui cerca de 30 empresas, com destaque para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que conta com um dos maiores centros de pesquisa de astronomia do país.

O parque também conta com diversos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, parcerias com empresas e universidades e oferta de cursos para profissionais da área tecnológica.

A área do núcleo soma 188 mil metros quadrados, que é a parte central da área do projeto Zona Especial Parque Tecnológico (Zeptec) com total de 2.500 hectares. A área construída não para de crescer, com a permanente edificação de novos prédios para abrigar empresas, laboratórios e universidades.

Desde sua criação, o Parque reuniu investimentos que somam R$ 2,10 bilhões. Os recursos públicos (R$ 449 milhões) são oriundos de fontes do governo municipal de São José dos Campos, do governo do Estado de São Paulo e do governo federal. Os investimentos privados foram de R$ 1,6 bilhão.

Serviço:

Endereço: Av. Doutor Altino Bondesan, 500

Horários: O atendimento às visitas acontece na quarta-feira, em dois horários: 10h e 14h

Telefone: (12)3878-9500

Entrada: Gratuita – Agendamento pelo Site