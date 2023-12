Brasil pode se tornar a oitava maior economia do planeta até 2026 segundo o FMI

A economia brasileira está em ascensão, projetando-se como a nona maior do mundo em 2023, conforme indicam as últimas projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI). Com um crescimento estimado de 3,1% no Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, o Brasil ultrapassará o Canadá, prevendo-se um PIB de US$ 2,13 trilhões até o final de 2023.

Essa notável mudança de posição, saindo do 11º lugar no ano anterior, é respaldada pelo relatório Perspectiva Econômica Mundial, lançado pelo FMI em outubro. As estimativas também apontam para uma possível ascensão adicional, com o Brasil vislumbrando a oitava posição global até 2026, apresentando um PIB projetado de US$ 2,476 trilhões.

À medida que a economia mundial enfrenta uma desaceleração projetada para 2023, com um crescimento global estimado em 3%, o Brasil mantém sua resiliência, com uma projeção de crescimento de 1,5% no próximo ano, segundo o FMI. É crucial observar que outras instituições, como a OCDE, apresentam previsões ligeiramente diferentes, com uma expansão de 1,8% para a economia brasileira em 2024. O Ministério da Fazenda do Brasil, por sua vez, é ainda mais otimista, projetando um crescimento de 2,2%.

Essas projeções refletem não apenas a recuperação econômica do Brasil, mas também sua posição dinâmica no cenário global. A atenção contínua às tendências econômicas e às variáveis que podem moldar o futuro é essencial para uma compreensão abrangente do papel do Brasil no contexto econômico mundial.

Confira o ranking das vinte maiores economias do mundo em 2023, segundo projeção do FMI:

Estados Unidos – US$ 26,95 trilhões; China – US$ 17,7 trilhões; Alemanha – US$ 4,43 trilhões; Japão – US$ 4,23 trilhões; Índia – US$ 3,73 trilhões; Reino Unido – US$ 3,33 trilhões; França – US$ 3,05 trilhões; Itália – US$ 2,19 trilhões; Brasil – US$ 2,13 trilhões; Canadá – US$ 2,12 trilhões; Rússia – US$1.86 trilhão; México – US$1.81 trilhão; Coreia do Sul – US$1.71 trilhão; Austrália – US$1.69 trilhão; Espanha – US$1.58 trilhão; Indonésia – US$1.42 trilhão; Turquia – US$1.15 trilhão; Holanda – US$1.09 trilhão; Arábia Saudita – US$1.07 trilhão; Suíça – US$ 905 bilhões.

Fonte: Fundo Monetário Internacional