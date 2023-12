Campos do Jordão: Natal dos Sonhos Encanta Turistas que Visitam a Cidade

Há apenas 170km da capital paulista, Campos do Jordão está na Serra da Mantiqueira e se tornou um destino turístico imperdível para quem adora as festividades do Natal!

Já na chegada a Campos do Jordão os visitantes não resistem e param para fotografar o Portal da cidade, com enfeites e luzes que encantam crianças e adultos. A decoração e iluminação natalina segue por toda a avenida principal da cidade, nas praças dos principais bairros de Abernéssia, Jaguaribe e Vila Capivari, nas ruas, lojas, restaurantes, hotéis e linda arquitetura europeia da cidade que está toda em festa!

A Fundação Lia Maria Aguiar, é a principal realizadora do Natal dos Sonhos em parceria com a Prefeitura de Campos do Jordão nos últimos quatro anos e para 2023 preparou uma programação cultural gratuita, com espetáculos de dança contemporânea, teatro musical e concertos, todos realizados pelos talentosos alunos da instituição, em comemoração aos seus 15 anos de vida. As apresentações que prometem encantar e emocionar, acontecerão já a partir de novembro no Parque Capivari, com entrada franca e classificação indicativa livre.

Para receber o público no Parque Capivari, a Fundação disponibilizou uma tenda de aproximadamente 600m2, com 300 assentos, possibilitando a apreciação dos espetáculos com conforto mesmo em dias de chuva. Contudo, além dessa estrutura, o Parque Capivari tem capacidade para receber milhares de pessoas, que podem assistir aos espetáculos apresentados pela instituição enquanto visitam o local que oferece muita diversão, como Teleférico, Trenó de Montanha, Roda Gigante e Pista de Patinação no Gelo.

PROGRAMAÇÃO DE NATAL NO PARQUE CAPIVARI – Fundação Lia Maria Aguiar:

Ballet Giselle (Espetáculo Núcleo de Dança FLMA)

Dias 24/11 – 20h; 25/11 – 20h; 26/11 – 16h; 02/12 – 16h e 20h; 03/12 – 20h.

Ballet Igualdade (Espetáculo Núcleo de Dança FLMA)

25/11 – 16h; 26/11 – 20h; 01/12 – 20h; 03/12 – 16h.

Um Conto de Natal – O Musical (Espetáculo Núcleo de Teatro FLMA)

08/12 – 20h; 09/12 – 19h e 21h; 10/12 – 19h e 21h; 15/12 – 19h e 21h; 16/12 – 22h; 17/12 – 20h.

ESPETÁCULOS PROMOVIDOS PELA INSTITUIÇÃO AME CAMPOS

A AME Campos – Associação dos Amigos de Campos do Jordão – há 30 anos tem sido um pilar fundamental na busca contínua pela ampliação da qualidade de vida neste recanto natural, aprimorando não apenas a vivência dos residentes locais, mas também oferecendo um ambiente enriquecedor para os visitantes que são atraídos pelos encantos que a cidade oferece.

Financiada através das generosas doações feitas por seus membros associados da iniciativa privada a associação angaria fundos que são alocados de forma criteriosa para projetos de valor social e especial. A exemplo, para este Natal de 2023 preparou uma programação de espetáculos ao longo do mês de dezembro:

02/12 às 11h – Natal Sideral – participação do Coro Jovens Cantores de Campos do Jordão – Local: Sala São Paulo – capital SP. Ingressos e mais Informações: tucca.byinti.com

14/12 às 14h – Apresentação de Natal Toriba Musical – Coro Jovens Cantores de Campos do Jordão – Getúlio Jr Regente e Samuel Malaguias Piano – Local: Fazendinha Toriba.

16/12 às 19:30h – Ballet “O Oceano me escolheu” – Vanessa Ballet – Local: Auditório Claudio Santoro. Ingressos R$ 20,00 meia e R$ 40,00 inteira. Venda a partir do dia 8 – @vanessaballet

22 e 23/12 às 19:30h: Ballet “Uma História na Montanha” – participação dos projetos Bailarinas de Campos do Jordão, Coro Jovem de Campos do Jordão e Vanessa Ballet – Auditório Claudio Santoro. Gratuito. Distribuição de ingressos a partir do dia 18/12. @vanessaballet

Estação de Natal com Maria Fumaça e Circuito das Árvores de Natal

A Associação Comercial, em parceria com a Estrada de Ferro da cidade e a Prefeitura de Campos do Jordão realiza o evento Estação de Natal – com o desfile da Maria Fumaça puxando uma gôndola natalina, acompanhada do Bondinho que a cada parada nas estações da Abernéssia e Capivari fará uma apresentação musical natalina. O evento acontece nos dias 2 com a participação da cantora Yasmim Souza, 9 e 16 de dezembro com a Banda Marcial Bamils, saindo do Portal às 19 horas com linda decoração de luzes.

E pelo quarto ano consecutivo, a Associação Comercial, com a Meta Iluminação e o apoio da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão oferece aos visitantes já a partir de novembro até 8 de janeiro de 2024, um deslumbrante Circuito de árvores de Natal decoradas por empresas da cidade e um espetáculo de luzes espetacular, com 45.000 lâmpadas cintilantes e 140 árvores iluminadas.

“De tempos em tempos, músicas natalinas emocionantes são tocadas em sincronia com as luzes, proporcionando uma experiência encantadora”, explica Guilherme Centofante, presidente da Associação.

O circuito está na Praça Pinho Bravo, na Av. Emílio Ribas, 3916 – Vila Capivari.

Corrida Iluminada

A Corrida Iluminada de Natal, atração que nasceu em 2013, tem como objetivo levar diversão e qualidade de vida, através da prática da atividade física, e acontece no dia 16 de dezembro.

Com um percurso na cidade que contempla a famosa decoração de Natal, a Corrida reúne um público de ampla faixa etária e conta com profissionais de educação física e socorristas que oferecem todo o suporte aos participantes. As provas abrangem as modalidades Corrida (6 Km), Caminhada (2 Km), Corridinha Infantil (50m e 200m) e Cãorrida (2 Km), oportunidade única e criativa em que os adultos podem participar com seus pets.

A volta da atração representa os resultados importantes do compromisso com a saúde da cidade, que vem se beneficiando há mais de um ano e meio com o Núcleo de Saúde da Fundação Lia Maria Aguiar, projeto realizador da Corrida. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ticketsports.com.br

Gastronomia temática

A cidade de Campos do Jordão reúne através da Associação Cozinha da Mantiqueira, excelentes restaurantes que tem como princípio valorizar os produtos regionais e oferecem a cada estação uma diversificada culinária.

Para as festas de fim de ano, as casas criaram pratos e já disponibilizam os cardápios de ceias de Natal e Reveillon que poderão ser reservadas com antecedência. @cozinha.mantiqueira

Casa do Papai Noel na Montanha

A Casa do Papai Noel na Montanha está localizada no bairro mais charmoso de Campos do Jordão, o Capivari, com um ambiente totalmente dedicado ao clima natalino. A casa é dividida entre cenário temático e loja física onde os visitantes podem também aproveitar para fazer suas compras natalinas e tomar um delicioso chocolate quente.

Av. Senador Roberto Simonsen 1665, em frente ao Bosque do Silêncio. Consulte as datas que o Papai Noel estará presente na casa para receber a criançada. @casadopapainoeldamontanha.

Campos das Araucárias

Quando for a Campos de Jordão procure conhecer uma nova rota: Campos das Araucárias! Uma estrada que caminha ao lado de um rio, com milhares de araucárias e mata atlântica virgem, numa paisagem bucólica única que vai fazer você se apaixonar.

Uma rota que traz uma experiência completa, da Vila Capivari ao Parque Campos do Jordão-Horto Florestal, com hotéis, restaurantes, cervejaria artesanal, parques, trilhas, esportes, arborismo e muita natureza para vivenciar a montanha. Um verdadeiro Resort a céu aberto.

Saiba mais: http://camposdasaraucarias.com.br/

Signature – Hotéis de luxo

A Associação Signature reúne os oito hotéis 5 estrelas de maior prestígio em Campos do Jordão e foi criada no final de 2022 com o principal objetivo de promover o que a cidade tem de melhor, mostrando ao mercado que ela está entre com os melhores destinos turísticos de montanha do mundo, em termos de natureza, hotelaria, gastronomia e entretenimento. Todos os hotéis oferecem comodidade diferenciada, bons restaurantes, instalações esportivas, spa, decoração de luxo, convívio com a natureza, entre muitos atrativos.

Para as festas de fim de ano os hotéis oferecem pacotes com estadia mínima de cinco a sete noites, gastronomia temática e música ao vivo. São eles: Bendito Cacao, Quebra Noz, Vila inglesa, Grande Hotel Senac, Chateau la Villette, Ort, Toriba e Botanique.

A rede hoteleira e as projeções de ocupação.

Segundo o presidente Paulo César da Costa, do SINHORES – Sindicato dos Hotéis, Restaurantes Bares e Similares da Mantiqueira – a cidade de Campos do Jordão possui uma rede de aproximadamente 280 meios de hospedagem entre pousadas e hotéis, com mais de 14 mil leitos.

Os pacotes em média para 3 diárias variam de R$ 1.500 a R$ 4.500 para hospedagens confortáveis, de R$ 4.500 a R$ 10.000 para hospedagens de médio padrão de R$ 10.000 a R$ 30.000 para hospedagens de alto padrão.

A estimativa é que este ano haja um aumento na ocupação em torno de 15% em relação a 2022 e a Prefeitura prevê receber entre 700 e 800 mil turistas entre novembro e dezembro de 2023.

