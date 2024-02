Carnaval em Campos do Jordão: bonecos gigantes de Brazópolis e cortejo de marchinhas são atrações no feriado prolongado

Tempo de Leitura: 3 minutos

O feriado prolongado de Carnaval conta com várias atividades no Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Campos do Jordão (SP). Desfile dos tradicionais bonecos gigantes da cidade mineira de Brazópolis e um cortejo de marchinhas pelos caminhos do museu são alguns dos destaques da programação.

Além disso, uma oficina de produção de máscaras promove a sustentabilidade na folia. Neste feriado prolongado, o Museu e Auditório abrem na segunda-feira. Confira, abaixo, a agenda para os próximos dias.

Oficina de máscara de Carnaval

Aproveitar a folia sem abrir mão do cuidado com a natureza. Essa é a proposta da oficina ministrada pelo núcleo educativo do Museu e Auditório. A equipe utiliza técnicas de confecção de máscaras de Carnaval feitas com papelão e decoradas com partes de CDs descartados. Uma ótima oportunidade para crianças e adultos colocarem a mão na massa e produzirem seus próprios adereços carnavalescos.

Data: 10 de fevereiro (sábado)

Horário: às 11h

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50

Desfile dos bonecos gigantes de Brazópolis

Os bonecos gigantes de Brazópolis desfilam pelas alamedas do Museu e Auditório. Os bonecos têm muita história: em fevereiro de 2001, o professor Gustavo Noronha, juntamente com parentes e amigos, promoveram uma oficina de bonecos gigantes cerca de um mês antes do Carnaval na cidade de Brazópolis, em Minas Gerais.

Ao todo, produziram quatro bonecões. Desde então, um grande desfile com as produções tornou-se tradição nas ruas de Brazópolis e cidades do estado de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2004, a Associação Oficina Roda Terra foi criada para gerir projetos e atividades culturais que envolvem a produção das figuras em prol das comunidades carentes do município mineiro.

No Museu e Auditório, os bonecões são responsáveis por animar e proporcionar ao público o contato com essa rica e peculiar tradição. Eles percorrem as alamedas das instituições ao som das marchinhas do grupo SambaNilson. Diversão garantida nas tardes de Carnaval.

Data: 10 e 12 de fevereiro (sábado e segunda-feira)

Horário: às 15h

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50 (gratuito no domingo)Carnaval de marchinhas com SambaNilsonO tradicional Baile de Carnaval do Museu reúne as melhores músicas que encantaram os foliões do passado e ainda encantam os foliões do presente. A banda SambaNilson é a grande responsável por trazer a alegria e proporcionar toda a animação carnavalesca com o tradicional cortejo de marchinhas pelo Museu e Auditório.

O grupo percorre os caminhos entre as obras do museu e termina o périplo na Concha Acústica, onde o público pode curtir as músicas do baile em uma tarde de muita arte e folia.

Data: 10, 11 e 12 de fevereiro (sábado a segunda-feira)

Horário: às 15h

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50 (gratuito no domingo)Há na programação, também, transmissão de curiosidades do Museu e Auditório por meio das redes sociais às quartas-feiras, a partir das 18h. Confira a programação completa no site.

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

O Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, instituições do Governo do Estado de São Paulo administradas pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em parceria com a ACAM Portinari – Organização Social de Cultura, foram inauguradas em 1979 e ocupam aproximadamente 35 mil metros quadrados dentro de um fragmento de Mata Atlântica.

A atuação das instituições se dá em três eixos: nas artes visuais, com as 88 esculturas de Felícia Leirner, considerado um dos acervos do gênero mais importantes do Brasil; na música, por meio do Auditório, palco do mais importante festival de música clássica da América Latina; e no patrimônio ambiental, representado pela reserva no entorno dos equipamentos.

Endereço: Avenida Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista.

Informações:

(12) 3512-2508 ou [email protected]

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50 (estudante e idoso) – gratuita aos domingos (clique aqui e conheça a política de gratuidade)