Sertões lança MTB Cup com três etapas em 2024

Nova competição no calendário nacional do mountain bike em 2024. O Sertões MTB Cup chega para ser referência no cross-country Maratona (XCM), aliando o desafio técnico a paisagens únicas. O campeonato nasce como desdobramento das três provas da modalidade organizadas pela Dunas Race: o Sertões MTB Ibitipoca (2022 e 2023) e o Sertões MTB Pirenópolis 2023 e agrega um evento inédito: o Sertões MTB Mantiqueira, que abrirá a temporada em Campos do Jordão (SP), atravessando trilhas inexploradas da região.

Entre as características das três provas do Sertões MTB Cup está a diferenciação de percurso, tanto para as bikes tradicionais (com as opções Sport e Pro) quanto para as E-Bikes. As bicicletas com auxílio elétrico, aliás, proporcionaram um recorde mundial no Sertões Ibitipoca 2023: foram 223 em ação. Para quem pedala uma delas, um desafio extra é a gestão da bateria. Uma atração à parte é a Vila Bike, que reúne stands dos patrocinadores com exposição e venda de produtos e serviços e movimenta os inscritos com eventos extra-prova.

As disputas acontecem em três dias (prólogo + duas etapas), com variações de altimetria pensadas para testar os ciclistas em sua resistência e habilidade. Além disso, os percursos alternam singletracks, estradões, trilhas técnicas e pedaláveis. Uma combinação encarada e aprovada por feras como Raiza Goulão, Albert Morgen, Abraão Eleutério, Sherman Trezza, Nataniel Giacomozzi, Miguel Giovannini e Letícia Coura. Outro que encarou o desafio do Sertões MTB foi o apresentador, empresário e modelo Rodrigo Hilbert, que mostrou que é do ramo. No Ibitipoca 2023, ele venceu a categoria Dupla Masculino Pro 95 anos +, ao lado de Luiz Perrella.

A organização preparou um pacote promocional para quem se inscrever até 13 de maio: “Pague duas e leve três”. As inscrições – tanto no pacote promocional como nas provas individuais – podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/InscricaoSertoesMTB_2024

As etapas

Sertões MTB Mantiqueira (Campos do Jordão)

24 a 26/5

Campos do Jordão, também chamada de “Suíça Brasileira”, pela sua arquitetura baseada em construções europeias e pelo seu clima mais frio que a média brasileira, está localizada no interior do estado de São Paulo. Está localizada no maciço da Serra da Mantiqueira, uma das mais elevadas cadeias de montanhas do Brasil. Nos anos 1980, a região foi um dos berços do MTB no país e, até hoje, guarda trilhas não exploradas pelos ciclistas. Algumas delas serão parte do percurso do Sertões MTB Mantiqueira.

Sertões MTB Ibitipoca

5 a 7/7

A região de Ibitipoca é um dos muitos braços da Serra da Mantiqueira. Já o IBITI Projeto, em Lima Duarte, está situado numa zona de transição da Mata Atlântica para os campos de altitude e abrange uma área de mais de seis mil hectares, em meio a paisagens de rara beleza, criada em 1984. A prática responsável das atividades executadas no IBITI Projeto abrange as dimensões culturais, econômicas, sociais e ambientais. A reserva abriga os Gigantes, esculturas em aço trazidas do festival norte-americano Burning Men, que se tornaram símbolo da região.

Sertões MTB Pirenópolis

27 a 29/9

O Sertões MTB Pirenópolis será disputado na charmosa cidade goiana, patrimônio histórico, encravada no Planalto Central. Além da riqueza de suas construções centenárias, ‘Piri’, como é carinhosamente conhecida, guarda trilhas e caminhos que a transformaram em uma das mecas do mountain bike nacional.

Leonora Guedes, CEO do Sertões

“Estamos muito animados em anunciar o lançamento do Sertões MTB Cup. Esta é uma nova iniciativa do Sertões, que busca expandir ainda mais o nosso compromisso em promover o esporte e proporcionar experiências únicas para os amantes do mountain bike. Com o Sertões MTB Cup, queremos oferecer um circuito desafiador e emocionante, que irá reunir os melhores atletas do Brasil. O Sertões MTB Cup promete destacar ainda a beleza e diversidade do Brasil. Os diversos locais das competições, como Parques Estaduais e áreas exuberantes, proporcionarão aos participantes uma experiência única, revelando as joias do MTB brasileiro em destinos ainda pouco explorados”.

Cadu Sachs, diretor técnico do Sertões MTB Cup

“As três provas que realizamos a partir de 2022 mostraram que estamos no caminho certo. Procuramos fazer um desafio diferente para os ciclistas, trazendo conceitos e a experiência do rally para o mountain bike. Desde o começo nos preocupamos em ouvir os atletas e, com esse feedback, aprimoramos o formato dos eventos. A criação da Cup é um passo lógico e traz um elemento a mais para a disputa. Com a chegada do Sertões MTB Mantiqueira, juntando-se ao Ibitipoca e a Pirenópolis, temos um mix de provas com tudo para agradar os competidores, sempre em meio a belas paisagens”.