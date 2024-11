Associação Comercial de Campos do Jordão Divulga os Vencedores do Destaque Empresarial 2024

A Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão revelou nesta semana os ganhadores do tão aguardado Destaque Empresarial 2024, uma premiação que celebra o trabalho e a dedicação das empresas que impulsionam a economia e o desenvolvimento local. O evento reafirma a importância do reconhecimento do mérito empresarial como motor do progresso da cidade.

De acordo com a Associação Comercial, a escolha dos vencedores foi feita exclusivamente pela população jordanense, que participou ativamente por meio de uma votação online realizada entre os dias 16 de outubro e 18 de novembro. O resultado reflete o esforço e o compromisso das empresas em oferecer excelência em seus serviços e produtos, conquistando a confiança e admiração da comunidade.

Um reconhecimento da comunidade

Ao divulgar o resultado, a Associação Comercial destacou o papel fundamental da participação popular para legitimar a premiação. "As escolhas das empresas associadas mencionadas não foram feitas pela Associação Comercial, mas sim pela população que votou online. Esse processo é uma forma de reforçar o vínculo entre os empreendedores locais e a comunidade, reconhecendo o impacto positivo que essas empresas geram para Campos do Jordão", afirmou a entidade.

Celebrando o empreendedorismo local

O Destaque Empresarial 2024 é mais do que uma premiação: é um reconhecimento público que valoriza os esforços dos empresários em fazer de Campos do Jordão um lugar cada vez mais vibrante e competitivo. A premiação contempla empresas de diversos segmentos que se destacaram pelo compromisso com a qualidade, a inovação e o atendimento aos moradores e turistas.

Um momento de celebração

A cerimônia de entrega dos prêmios será um momento de celebração, não apenas para os ganhadores, mas para toda a comunidade, que teve a oportunidade de reconhecer e valorizar o trabalho das empresas que contribuem para o crescimento da cidade. Os nomes das empresas vencedoras serão revelados oficialmente em um evento que promete ser um marco no calendário empresarial de Campos do Jordão.

Gratidão e engajamento

A Associação Comercial aproveitou a oportunidade para agradecer a todos que participaram da votação e aos empreendedores que, mesmo diante de desafios, se dedicam a entregar o melhor para a cidade. "Obrigado a todos por fazerem parte disso! Este é um momento de celebrar nossas conquistas e olhar para o futuro com otimismo", concluiu a entidade.

Com essa premiação, Campos do Jordão reafirma seu compromisso em promover o crescimento econômico e fortalecer o espírito de comunidade, valorizando o trabalho árduo e a criatividade dos seus empreendedores. A expectativa agora gira em torno da revelação oficial dos vencedores, que promete emocionar e inspirar ainda mais o público jordanense.

Confira a lista dos vencedores