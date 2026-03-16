Quenianos brilham na 1ª Meia Maratona Internacional de Campos do Jordão

Frio de 7ºC marcou a largada para os 21 km - Foto Sérgio Biagioni

Domingo, 15 de março, entrou para história de Campos do Jordão, que se consolidou definitivamente no calendário mundial de corridas de rua. Pela primeira vez no Brasil, uma meia maratona foi realizada a 1.680 m de altitude! Dois mil atletas aceitaram o desafio de enfrentar o frio de 7ºC e largaram em busca de R$ 68 mil em prêmios.

O lugar mais alto do pódio ficou com William Kibor, do Quenia, com o tempo de 1h04min. “A prova foi dura, mas eu me senti bem e estou feliz pela vitória”, disse o atleta. O mineiro Giovani dos Santos, hexacampeão da Volta da Pampulha, foi o segundo colocado ao correr 21 km em 1h06min. “Vim de uma prova desgastante no nordeste para outra duríssima aqui na altitude, e fiz o meu melhor”, ressaltou.

No Pelotão de elite também estava o maratonista olímpico Paulo Paula, que correu representando Campos do Jordão e terminou em terceiro lugar com o tempo de 1h07min. “Representei a cidade e fico feliz com o resultado porque não é fácil correr aqui a 1.600 m”.

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Paulo Paula com a bandeira de Campos do Jordão no pódio dos 21 km - Foto Márcio Correia

No feminino, a queniana Violah Kosgei foi a primeira a cruzar a linha de chegada com 1h16min e garantiu o título para o país africano. Acostumada com a altitude de Campos do Jordão, Kleidiane Barbosa, do Mato Grosso do Sul, ficou em segundo com 1h19min de prova. “As subidas dificultaram um pouco no início, mas graças aos treinos aqui eu me senti bem e fiquei feliz com o resultado”, comemorou.

Campeonato Paulista de Corrida de Rua

Parte do percurso da meia maratona foi compartilhada com o 1º Campeonato Paulista de Corrida de Rua, com provas de 5 km e 10 km. André Sales, do Esporte Clube Pinheiros, foi o vencedor dos 5 km (15min29s). No feminino, o primeiro lugar ficou com Keyla Lisboa, do São Paulo FC (18min39s).

Nos 10 km, o queniano Wilson Maina foi o vencedor (30min03s). Fábio Jesus cruzou a linha de chegada colado com o campeão (30min52s). “A altitude dificultou bastante, mas consegui segurar o ritmo e garantir o pódio. Sinal de que os treinos estão dando resultado porque correr aqui não é fácil”, disse. No Feminino, Edjam Birochi conquistou o título dos 10km.

2ª Meia maratona já tem data definida em 2027

Um sucesso! Assim pode ser definida a 1ª Meia Maratona Internacional de Campos do Jordão, que contou com uma infraestrutura de ponta na área médica. 30 profissionais trabalharam durante a prova, que aconteceu sem grandes intercorrências. “Por conta do frio, tivemos algumas crises de asma, cãibras, hidratação, mas tudo sob controle, dentro do previsto”, afirmou a Dra. Ana Sierra, especialista em medicina esportiva.

O prefeito Carlos Eduardo (Caê), que participou da prova de 5 km, comemorou o sucesso da 1ª Meia Maratona Internacional de Campos do Jordão. “Fiquei surpreso com o número de inscritos, atletas do Brasil inteiro e de fora também, e tudo foi um sucesso. Agradeço muito à Federação Paulista por acreditar nesse projeto”.

Anote aí na sua agenda. Dia 14 de março de 2027 tem a 2ª Meia Maratona Internacional de Campos do Jordão. “Eu tenho certeza que essa prova vai crescer muito para que cada vez mais as pessoas possam conhecer Campos do Jordão, uma cidade que contribui com a evolução da corrida de rua”, afirmou Marilson dos Santos, bicampeão da Maratona de Nova York e tri da São Silvestre.

Marilson dos Santos (ao centro) também participou da prova - Foto Sérgio Biagioni

A 1ª Meia Maratona Internacional de Campos do Jordão foi uma realização da Federação Paulista de Atletismo (FPA) em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e com homologação da Confederação Brasileira de Atletismo (CBA) e World Athletics, órgão máximo do atletismo mundial.