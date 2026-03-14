Casa Bambuí lança menu especial de Páscoa em Campos do Jordão com peixes do litoral

Campos do Jordão já começa a entrar no clima da Páscoa e a gastronomia da cidade ganha uma experiência especial neste período. Localizada dentro do Parque Bambuí, a Casa Bambuí apresenta uma temporada gastronômica que une sabores do litoral brasileiro aos ingredientes típicos da Serra da Mantiqueira.

A proposta, chamada “Do Mar à Mantiqueira”, acontece durante o período da Quaresma até o Domingo de Páscoa e destaca pratos elaborados com diferentes espécies de peixes combinadas a produtos regionais da serra. A iniciativa reforça a proposta do restaurante de valorizar ingredientes de origem e oferecer uma experiência gastronômica conectada ao território.

À frente da cozinha está a chef Anouk Migotto, responsável por desenvolver receitas que exploram a diversidade de sabores entre o mar e a montanha. Durante a temporada, o destaque fica por conta da tradicional Panela da Chef, prato servido em uma charmosa panela de cobre que já se tornou uma das marcas registradas da casa.

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A cada semana, uma nova receita entra no cardápio, sempre baseada em pescados selecionados do litoral brasileiro. Entre os peixes trabalhados estão carapau, cavala (sororoca grande), sorocaba, pescada, olhete e anchova, preparados com ingredientes frescos da região da Mantiqueira.

Gastronomia com inspiração no movimento Slow Fish

A proposta da temporada também segue os princípios do movimento Slow Fish, iniciativa internacional que incentiva o consumo consciente de pescados e a valorização da pesca artesanal.

O conceito busca promover o respeito à biodiversidade marinha, estimular práticas sustentáveis e fortalecer a relação entre produtores, cozinheiros e consumidores. No caso da Casa Bambuí, a ideia é criar pratos que conectem ingredientes do litoral aos sabores da serra, reforçando a identidade gastronômica da região.

Além da experiência culinária, o restaurante também se destaca por valorizar produtores locais e ingredientes frescos, característica presente em diversas receitas do cardápio.

Sobremesas especiais para celebrar a Páscoa

O clima de Páscoa também aparece nas sobremesas oferecidas pelo restaurante. Durante a temporada, os visitantes podem experimentar sorvetes artesanais com sabores que remetem à data.

Entre as combinações estão o sorvete de chocolate, vanilla com calda de creme de cenoura e macaron de pimenta rosa, crocante com calda de frutas vermelhas e vanilla com calda de chocolate branco acompanhada de farofa crocante.

As sobremesas completam a experiência gastronômica e reforçam a proposta da casa de trabalhar ingredientes criativos e apresentações que valorizam o sabor e a estética dos pratos.

Experiência gastronômica em meio à natureza

A visita à Casa Bambuí pode ser combinada com um passeio pelo Parque Bambuí, um dos espaços mais charmosos de Campos do Jordão. O local reúne natureza, arte e lazer em uma ampla área cercada pela paisagem da Serra da Mantiqueira.

Com árvores centenárias, três lagos e esculturas espalhadas pelos jardins, o parque oferece diversas atividades ao ar livre. Entre elas estão passeios de bicicleta, trilhas a pé, passeios de barco a remo e cavalgadas.

O espaço também conta com passeio de Maria-fumaça e áreas destinadas à contemplação da natureza. O parque é pet friendly e se tornou um dos destinos procurados por visitantes que buscam tranquilidade e contato com o ambiente natural da serra.

Serviço

Casa Bambuí

Rua Fausi Rachid, 871 – Jardim Toriba

Campos do Jordão – SP

Funcionamento:

Todos os dias das 11h30 às 16h, com atendimento até 17h nos finais de semana.

O restaurante fecha às quartas-feiras para manutenção (confirmar funcionamento em feriados).

O atendimento é feito por ordem de chegada, sem reservas.