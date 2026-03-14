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Calor aumenta movimento no Thermas do Vale em São José dos Campos

Com temperaturas elevadas no fim de semana, parque aquático registra maior procura de visitantes e oferece promoção com 20% de desconto nos ingressos

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 14/03/2026 18:16

O tempo ensolarado e as temperaturas mais altas registradas neste fim de semana têm impulsionado a procura pelo Thermas do Vale, em São José dos Campos. O parque aquático passou a receber um número maior de visitantes, especialmente famílias, grupos de amigos e turistas que buscam opções de lazer e refresco durante os dias de calor na região.

Com a elevação das temperaturas no Vale do Paraíba, espaços com atividades aquáticas tornam-se uma das alternativas mais procuradas para momentos de descanso e diversão ao ar livre. No Thermas do Vale, a movimentação costuma crescer principalmente aos sábados e domingos, quando moradores da cidade e visitantes de municípios próximos aproveitam o clima quente para passar o dia no parque.

Instalado em uma ampla área verde em São José dos Campos, o complexo reúne atrações voltadas para todas as idades. Entre os destaques estão piscinas recreativas, toboáguas, áreas infantis e espaços destinados ao descanso e convivência, criando um ambiente pensado para receber tanto famílias quanto grupos de visitantes.

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A estrutura do parque também inclui praça de alimentação e áreas de apoio que garantem conforto ao público durante todo o período de permanência no local. A combinação entre natureza, lazer e infraestrutura tem contribuído para consolidar o espaço como uma das opções de entretenimento na região.

Com a previsão de continuidade do tempo quente nos próximos dias, a expectativa é de que o movimento permaneça elevado, especialmente nos fins de semana. O período entre março e abril também costuma incentivar passeios curtos e programações de lazer, já que o calendário inclui datas que permitem pequenas viagens ou dias de descanso prolongados.

Para quem pretende aproveitar o parque nas próximas semanas, a orientação é programar a visita com antecedência e garantir os ingressos previamente.

Em comemoração ao Dia do Consumidor, o Thermas do Vale também lançou uma promoção especial. Até este domingo, dia 15, às 23h59, visitantes que comprarem ingressos pelo site oficial podem garantir 20% de desconto utilizando o cupom CONSUMIDOR20.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do parque:

https://www.ingressosthermasdovale.com.br?origin=KZCB3EVF

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