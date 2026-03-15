15 de março celebra o Dia Mundial do Consumidor e o Dia da Escola

O dia 15 de março marca duas datas significativas no calendário: o Dia Mundial do Consumidor e o Dia da Escola. As duas celebrações destacam pilares fundamentais da sociedade moderna — o respeito aos direitos do cidadão nas relações de consumo e a importância da educação na formação de indivíduos e no desenvolvimento do país.

A origem do Dia Mundial do Consumidor

O Dia Mundial do Consumidor tem origem em um discurso histórico realizado em 15 de março de 1962 pelo então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, que apresentou ao Congresso norte-americano uma proposta para reconhecer e proteger os direitos dos consumidores. Na ocasião, Kennedy destacou quatro direitos básicos: o direito à segurança, à informação, à escolha e a ser ouvido.

A iniciativa ganhou repercussão global e, anos depois, em 1985, a Organização das Nações Unidas (ONU) oficializou a data, adotando diretrizes internacionais para a proteção do consumidor. Desde então, o dia 15 de março passou a ser reconhecido mundialmente como um momento de conscientização sobre o equilíbrio nas relações de consumo.

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No Brasil, a proteção aos consumidores ganhou força com a criação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), instituído pela Lei nº 8.078, de 1990. A legislação estabelece normas claras sobre direitos e deveres nas relações comerciais, garantindo mecanismos de defesa contra práticas abusivas e assegurando transparência nas relações entre empresas e consumidores.

Com o avanço do comércio digital e das plataformas de vendas online, a data também passou a ser marcada por campanhas educativas, ações de orientação e promoções realizadas por empresas em todo o país.

Dia da Escola valoriza a educação

Além da celebração voltada ao consumo consciente, o 15 de março também é dedicado ao Dia da Escola, uma data que homenageia a importância das instituições de ensino na construção do conhecimento e no desenvolvimento da sociedade.

A escolha da data remete à fundação da primeira escola do Brasil, criada em 1549, na cidade de Salvador, pelos missionários jesuítas que chegaram ao país durante o período colonial. A iniciativa marcou o início da estrutura educacional no território brasileiro.

Ao longo dos séculos, as escolas passaram a desempenhar um papel central na formação de cidadãos, promovendo aprendizado, valores e convivência social. A data também é um momento de reconhecimento ao trabalho de professores, educadores e profissionais da educação, que dedicam suas vidas à transmissão de conhecimento.

Educação e cidadania caminham juntas

Embora representem áreas distintas, as duas datas celebradas em 15 de março compartilham um ponto em comum: a formação de cidadãos conscientes e bem informados.

Enquanto o Dia Mundial do Consumidor reforça a importância de conhecer direitos e deveres nas relações de mercado, o Dia da Escola lembra que é por meio da educação que se desenvolve o senso crítico, a capacidade de escolha e a compreensão das responsabilidades individuais e coletivas.

Assim, o dia 15 de março se torna uma oportunidade para refletir sobre o papel da educação e da informação na construção de uma sociedade mais justa, equilibrada e preparada para os desafios do presente e do futuro.