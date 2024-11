Estação de Natal 2024: Um Passeio Inesquecível Pela Magia Natalina

Campos do Jordão entra no clima natalino com a 3ª edição da Estação de Natal, evento especial promovido pela Associação Comercial e Empresarial em parceria com a Estrada de Ferro Campos do Jordão. A celebração deste ano marca os 150 anos da cidade, reunindo moradores e visitantes em um espetáculo de luzes, música e tradição.

Bondinho Temático: Um Passeio pela Magia do Natal

O tradicional bondinho temático de Natal promete ser o grande destaque. Decorado especialmente para a ocasião, ele percorrerá a cidade, saindo da Estação do Portal, passando pela Estação Abernessia e finalizando no Circuito das Árvores, em Capivari.

Datas: 7, 14 e 21 de dezembro

Horário: Saída às 19h

Atrações Musicais e Presença do Papai Noel

Além do passeio encantador, a programação contará com apresentações musicais que prometem emocionar:

🎶 7/12 e 14/12: Yasmin Souza encanta com sua voz marcante.

🎶 21/12: Mélomane's fecha a temporada com músicas natalinas inesquecíveis.

E, claro, o evento não estaria completo sem a presença do Papai Noel, que estará à disposição todos os dias para levar alegria às crianças e aos visitantes.

Participe e Celebre o Natal em Campos do Jordão

A Estação de Natal 2024 é o evento ideal para aproveitar o clima natalino em uma das cidades mais encantadoras do Brasil. Venha viver momentos especiais com sua família e amigos, celebrando o espírito de união e tradição.

Serviço:

Evento: Estação de Natal 2024

Datas: 7, 14 e 21 de dezembro

Local: Estação do Portal, Abernessia e Capivari

Horário: A partir das 19h

Não perca essa oportunidade de se emocionar com a magia do Natal! Campos do Jordão espera por você.