Jantar no Hotel Toriba alinha estratégias para transformar Campos do Jordão em modelo de turismo

Na noite da última sexta-feira (22), o Hotel Toriba, em Campos do Jordão, foi palco de um jantar que reuniu autoridades políticas, lideranças empresariais e representantes de entidades para discutir o futuro do turismo na cidade. Idealizado pelo Signature Hotéis, representado pelo empresário Luiz Rozette, em parceria com a AME Campos tendo como anfitrião o empresário Aref Farkouh, o evento contou com a presença do Secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, e do prefeito eleito de Campos do Jordão, Carlos Eduardo Pereira da Silva, o Caê.

Recepção cultural e troca de ideias

Os convidados foram recepcionados nas dependências do Hotel Toriba com uma apresentação musical que trouxe um toque especial ao encontro. O barítono Rodolfo Giugliani, acompanhado ao piano por Antonio Luiz Barker, emocionou os presentes com interpretações de canções clássicas napolitanas e internacionais, criando uma atmosfera de cultura e sofisticação.

Enquanto aguardavam a chegada do Secretário Roberto de Lucena e do prefeito eleito Caê, os empresários aproveitaram para iniciar diálogos sobre o potencial e os desafios do turismo local. A ocasião foi descrita como um momento único de conexão entre os setores público e privado. A noite seguiu com um jantar servido na ETC – Escola Toriba de Culinária, um espaço gastronômico com estrutura de vidro e inox polido que reforça a sofisticação e a tradição do Hotel Toriba.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Campos do Jordão como emblema do turismo paulista

Aref Farkouh (Proprietário Hotel Toriba), Roberto de Lucena (Secretário de Turismo do Estado de São Paulo) e Caê (Prefeito Eleito de Campos do Jordão), durante o jantar.

O Secretário de Turismo, Roberto de Lucena, reforçou o papel estratégico de Campos do Jordão como vitrine do turismo em São Paulo. “Campos do Jordão é um emblema do turismo no estado, uma verdadeira janela de oportunidades. O governador Tarcísio de Freitas entende a força do turismo como economia, e nosso objetivo é transformar a cidade em um modelo de excelência, com ações estruturais que pensem no médio e longo prazo”, destacou Lucena.

Entre os pontos de destaque, o secretário mencionou o programa CrediturSP como exemplo de sucesso no apoio ao setor turístico. Em 2024, o programa superou as expectativas, dobrando a meta inicial de R$ 1 bilhão e alcançando R$ 2 bilhões em investimentos no turismo paulista. Lucena ainda anunciou que, até 2026, o programa destinará R$ 6 bilhões ao turismo do estado, consolidando São Paulo como referência nacional em inovação, sustentabilidade e hospitalidade.

Com números expressivos, Lucena apontou que o turismo já representa 10% do PIB de São Paulo, o equivalente ao PIB de todo o estado de Goiás, e é responsável por gerar um emprego formal para cada dois empregos informais no setor. “Essa é uma oportunidade única de fortalecer a economia local e garantir que Campos do Jordão seja reconhecida como um destino de alta qualidade no Brasil e no mundo.”

Projetos estruturais para Campos do Jordão

Durante o jantar, foram discutidas ações para impulsionar o turismo na cidade, com destaque para a revitalização da Estrada de Ferro de Campos do Jordão. Lucena também ressaltou a necessidade de criar uma agenda comum entre governo, empresários e entidades locais, buscando qualificar o turismo com estratégias inovadoras e sustentáveis. Ele se comprometeu a levar as demandas discutidas no jantar diretamente ao governador, enfatizando o alinhamento do prefeito eleito Caê com o governador Tarcísio.

“Campos do Jordão será um projeto-piloto no estado, servindo como exemplo de planejamento e execução de políticas públicas voltadas para o turismo”, afirmou Lucena.

O compromisso do prefeito eleito Caê

O prefeito eleito de Campos do Jordão, reforçou sua proximidade com o governo estadual e a classe empresarial. Durante o jantar, Caê anunciou a criação de um Departamento de Projetos, que será responsável por captar recursos para obras e melhorias na cidade. Ele enfatizou que uma das prioridades de sua gestão será a revisão do plano diretor de Campos do Jordão.

“Meu governo será próximo da população e dos empresários. Vamos trabalhar para fortalecer o turismo, melhorar a infraestrutura urbana e priorizar o jordanense. Temos uma oportunidade única de fazer a diferença, e não vamos desperdiçá-la”, declarou Caê.

Entre os projetos mencionados por Caê estão a revitalização do Mercado Municipal, melhorias na entrada da cidade e a criação de um novo Centro de Atendimento ao Turista. Ele também destacou a importância de capacitar a mão de obra local, garantindo que o desenvolvimento turístico traga benefícios diretos à comunidade.

Empresários reforçam a importância de parcerias

Luiz Rozette (Signature Hotéis), BJ (União dos Empresários), Marilda Ferreira (Associação Comercial), Wagner Rosa (Fundação Lia Maria Aguiar), Silvia Barreto (AME Campos) e Alexandre Gonçalves (Engenheiro e Consultor Ambiental), durante o jantar

O jantar também contou com a participação de representantes de diversas entidades e empresários, que compartilharam suas visões sobre as potencialidades e os desafios de Campos do Jordão. Luiz Rozette, idealizador do evento, celebrou o sucesso da iniciativa: “Reunir lideranças em um ambiente de diálogo é essencial para consolidar Campos do Jordão como destino de excelência. Este jantar é apenas o início de uma jornada de transformação.”

Entre os participantes estavam: Aref Farkouh (Hotel Toriba), Silvia Barreto (AME Campos), Ricardo Lenz (Parque Tarundu), Alexandre Gonçalves (Engenheiro e Consultor Ambiental), Célia Carbonari (Rota dos Vinhos), Marcelo Hoffman (Rota das Araucárias), Marilda Ferreira (Associação Comercial), Sidney Isidro (COMTUR), Bernard Contipelli (União dos Empresários), Wagner Rosa (Fundação Lia Maria Aguiar), Carmola Candido (Cozinha da Mantiqueira) e Alan Germano (NetCampos).

Fábio Izar, indicado para assumir a Secretaria de Turismo de Campos do Jordão, apresentou ideias para fortalecer e organizar o setor, destacando a importância da parceria entre a cidade e o governo do estado de São Paulo.

Alexandre Gonçalves, engenheiro e consultor ambiental, comentou que Campos do Jordão está agora iniciando um processo de estruturação mais sólido para o turismo e que o apoio do governo estadual será crucial para esse avanço..

Wagner Rosa, da Fundação Lia Maria Aguiar, destacou a desigualdade social em Campos do Jordão e a necessidade de criar condições reais para mudar a realidade do município, enquanto Silvia Barreto, da AME Campos, ressaltou a importância da população local se sentirem pertencentes ao município.

Aref Farkouh, do Hotel Toriba, destacou os recursos naturais únicos que Campos oferece como destino turístico, e Bernard Contipelli, da União dos Empresários, comentou que o encontro trouxe confiança e otimismo em relação às conversas e temas abordados.

Sidney Isidro, do COMTUR, reforçou as conquistas realizadas pelo Conselho de Turismo e o impacto positivo que essas iniciativas já geraram no município. Durante o evento, Célia Carbonari, da Rota dos Vinhos, apontou a possibilidade de obter verbas junto aos governos para impulsionar o enoturismo em Campos do Jordão.

Marilda Ferreira, da Associação Comercial, ressaltou a importância de um calendário de eventos efetivo para a cidade, citando como exemplo o sucesso da Oktoberfest realizada este ano. Ricardo Lenz, do Parque Tarundu, trouxe à mesa questões relacionadas ao plano diretor do município, reforçando que ajustes nesse documento são essenciais para um desenvolvimento turístico.

Marcelo Hoffman abordou a relevância das contrapartidas de empreendimentos como as multipropriedades. Carmola Cândido, representante da Cozinha da Mantiqueira, destacou o peso da conquista de Campos do Jordão no Pasaporte Abierto 2024, realizado na Colômbia

Um futuro promissor para Campos do Jordão

O jantar no Hotel Toriba foi marcado por otimismo e alinhamento estratégico entre governo, empresários e entidades. A combinação de investimentos significativos, estratégias inovadoras e o engajamento de todos os setores envolvidos projeta um futuro promissor para Campos do Jordão.

Com foco no desenvolvimento sustentável, na qualificação da mão de obra e na geração de oportunidades, a cidade caminha para consolidar-se como um modelo de turismo de alta qualidade, beneficiando visitantes, moradores e empreendedores locais.