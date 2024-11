Parque da Cerejeira de Campos do Jordão Sedia Encontro de Veículos Antigos com Programação Musical e Gastronomia

O Parque da Cerejeira, em Campos do Jordão, será palco de um evento imperdível no próximo dia 8 de dezembro. Das 10h às 14h, o espaço receberá o Encontro de Veículos Antigos, reunindo uma exposição diversificada de carros clássicos, apresentações musicais ao vivo e delícias da culinária japonesa. Além de proporcionar lazer e cultura, o evento tem um caráter solidário: a renda dos ingressos será destinada ao Sakura Home Residencial Sênior, instituição de longa permanência para idosos.

Clássicos sobre Rodas

Organizado pela Associação de Veículos Antigos (AVA) de Campos do Jordão, o encontro promete exibir mais de 25 modelos de automóveis com mais de 30 anos de história. Entre os destaques estão o Porsche, o Chevrolet Impala, o Ford Landau, além dos icônicos Opala, Fusca e Kombi. Para Américo Mendes, presidente da AVA, o evento é uma oportunidade única para os amantes de automóveis antigos. “Os encontros sempre despertam memórias afetivas e curiosidade, atraindo diferentes gerações”, comenta.

Atrações Musicais e Gastronomia

A trilha sonora do evento será garantida pelas bandas Alquimistas Sonorus e Lovers & Haters, que se apresentam a partir das 10h. Na gastronomia, os visitantes poderão saborear pratos típicos japoneses, com destaque para o menu do restaurante Quero Gohan Sushi, uma referência em Campos do Jordão.

Um Evento com Propósito

O Encontro de Veículos Antigos é promovido pelo Sakura Home Residencial Sênior, uma unidade da Associação Nipo-Brasileira de Assistência Social – Enkyo. Toda a renda obtida com a venda de ingressos será revertida para a manutenção da instituição, que oferece tratamento e cuidados especializados aos seus residentes.

Segundo Takahiko Yoshida, relações públicas do Parque da Cerejeira, o evento cumpre um papel importante ao unir entretenimento e solidariedade. “É uma chance de ajudar uma causa nobre enquanto desfrutamos de momentos de lazer e cultura em meio à beleza natural do parque”, destaca.

Informações Práticas

Os ingressos para o evento custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para jordanenses e idosos). Crianças até seis anos e idosos acima de 80 anos têm entrada gratuita.

Local: Parque da Cerejeira, Avenida Tassaburo Yamaguchi, 2.173, Vila Albertina, Campos do Jordão

Horário: 10h às 14h

Funcionamento do parque: Diariamente das 9h às 17h, exceto às terças (manutenção)

Informações: (12) 99711-0904 | Instagram: @parque.da.cerejeira

O evento promete agradar a todos os públicos, reforçando o papel do Parque da Cerejeira como um dos principais pontos turísticos da cidade e um importante espaço para eventos beneficentes.