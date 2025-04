Campos do Jordão recebe 300 mil visitantes no feriadão

Decoração temática foi um dos destaques do megaferiadão - Foto @correianews

Campos do Jordão é encantadora o ano inteiro, mas quando o outono chega e o friozinho começa a subir a serra, a estância fica ainda mais atraente. Junte isso a uma decoração temática com programação cultural intensa e as datas especiais se transformam em minitemporadas. A prefeitura vem adotando há alguns anos essa estratégia para combater a sazonalidade, algo inerente à cidades turísticas, e parece que tem dado resultado.

Segundo a assessoria de imprensa do governo municipal, aproximadamente 300 mil pessoas passaram por Campos do Jordão durante o megaferiadão de Páscoa e Tiradentes. Os eventos realizados nessas datas contribuíram para que o movimento fosse expressivo. Os atrativos começaram no Parque Capivari com um mês de antecedência. Todo fim de semana houve apresentações culturais, que se intensificaram na semana santa.

A novidade deste ano foi a descentralização das atividades, que não ficaram apenas em Vila Capivari. Espetáculos também foram realizados no Gazebo de Vila Abernéssia e no Auditório Cláudio Santoro. Alunos da Fundação Lia Maria Aguiar, do Grupo de Dança e Teatro Expressão e Movimento, Vanessa Ballet, o Coral Jovem da Ame Campos e a Comunidade de Vida Cristã protagonizaram a programação, que contou ainda com a mostra fotográfica "Floresta de Retratos", de Márcio Scavone, e a exposição de ovos customizados ao ar livre intitulada "Páscoa das Artes".

“Campos do Jordão viveu uma Páscoa diferente, que uniu tradição, inovação e inclusão. Foi uma celebração coletiva do que temos de melhor: nossa arte, nossos talentos e a força do turismo cultural como motor de desenvolvimento para a cidade”, afirmou Fábio Izar, secretário municipal de Turismo.

E você pensa que acabou? No país dos feriados, 1º de maio já se aproxima. A data cai em uma quinta-feira, ou seja, será mais um fim de semana prolongado, uma nova oportunidade de aquecer o Turismo fora da alta temporada de inverno, mas a prefeitura não divulgou a expectativa de público para o próximo feriadão.