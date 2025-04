Cidade da região vai ganhar novo sistema de alerta antienchente

Novo sistema monitora nível dos rios em tempo real - Foto Governo de SP

A Defesa Civil estadual iniciou a renovação do sistema de alertas para desastres naturais, principalmente em áreas consideradas mais vulneráveis tanto na região metropolitana de São Paulo quanto no interior paulista. A estratégia consiste na instalação de novas sirenes, que serão acionadas quando houver necessidade de evacuação imediata.

No Vale do Paraíba, São Luiz do Paraitinga foi contemplada pelo programa de expansão. A cidade é cortada pelo Rio Paraitinga e sofre com as enchentes nas épocas de chuva, especialmente na região central. A nova sirene é equipada com um sistema de telemetria que permite o monitoramento do nível das águas em tempo real. Em caso de cheia, o alerta é disparado automaticamente nas áreas sujeitas a inundações, possibilitando a saída ágil da população.

Novo sistema custou R$ 1,5 milhão

A inauguração oficial da nova tecnologia será dia 26 de abril, data em que São Luiz do Paraitinga vai receber a sirene. As cidades de Ferraz de Vasconcelos e Francisco Morato, ambas na Grande São Paulo, e Capivari, no interior paulista, também serão contempladas. Os quatro equipamentos, juntos, custaram ao estado R$ 1,5 milhão.

Atualmente já existem sirenes em operação nos municípios de Franco da Rocha, Guarujá e São Sebastião. Os dispositivos fazem parte do Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC) e foram instalados em regiões com índices elevados de enchentes e deslizamentos de encostas.