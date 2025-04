Cidades turísticas de SP devem receber 2,4 milhões de pessoas no feriadão de Páscoa e Tiradentes

Campos do Jordão espera lotação máxima no megaferiadão - Foto Ariana Sabino @camposeamor

Feriado no Brasil é sinônimo de pé na estrada, ainda mais quando duas datas importantes se juntam (Páscoa e Tiradentes) e transformam o fim de semana em um megaferiadão prolongado. Bom para os destinos turísticos paulistas, que devem receber 2,4 milhões de visitantes, cerca de 300 mil pessoas a mais em comparação com a Páscoa de 2024, conforme prevê a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP)

“O feriado prolongado é uma motivação extra para a realização de viagens. Os visitantes se sentem motivados a conhecer novos destinos e aproveitar as atrações locais, movimentando toda a cadeia do Turismo, incluindo meios de hospedagens, restaurantes e comércio local”, disse o secretário Roberto de Lucena, da Setur-SP.

Aparecida e Campos do Jordão esperam lotação máxima

Basílica de Aparecida é um dos principais destinos religiosos do país - Foto @correianews

Segundo a Setur-SP, a taxa de ocupação da rede hoteleira nos destinos turísticos está próxima de 80%. Como a Páscoa é um feriado religioso, a cidade de Aparecida, onde fica o Santuário Nacional, deve ser um dos lugares mais procurados e a expectativa da prefeitura é de lotação máxima.

Campos do Jordão também deve ficar movimentada. A estância no alto da Serra da Mantiqueira já vive a sua pré-temporada, com vários eventos temáticos para a data. Veja a programação aqui. Além disso, as temperaturas baixas do outono deixam o clima ainda mais acolhedor. “Os hotéis já estão batendo 80% de ocupação e tenho certeza que será 100%", acredita Fábio Izar, Secretário municipal de Turismo.

Essa multidão de viajantes também aquece a economia local. Segundo uma sondagem feita pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), órgão ligado à Setur-SP, as cidades turísticas do estado de São Paulo, juntas, devem movimentar R$ 3,9 milhões durante o megaferiadão.

E você, já decidiu para onde vai?