Começa a vencer prazo de pagamento da 4ª parcela do IPVA 2025

O calendário de parcelamento do IPVA 2025 no estado de São Paulo entra na sua reta final. A partir desta segunda-feira, 14 de abril, começa a vencer a 4ª de um total de cinco parcelas do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Domingo, dia 13/04, venceu o prazo para veículos com placas final 1, mas como a data caiu no fim de semana, a parcela pode ser quitada hoje.

Também nesta segunda-feira devem pagar o imposto proprietários de veículos com placas final 2. Na terça-feira, 15/04, vence o IPVA para veículos com final 3 e assim sucessivamente até dia 24 de abril, quando termina o prazo para placas final zero. A obrigação envolve carros de passeio, camionetas, cominhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares. Para caminhões, a cota é única e deve ser paga sem desconto até dia 22 de abril.

Formas de pagamento

A consulta ao valor devido pode ser feita na rede bancária informando o número do Renavam, Registro Nacional de Veículo Automotor. Outra opção é acessar o site da Secretaria da Fazenda na internet. Você pode pagar o IPVA nos terminais de autoatendimento dos bancos ou pelo aplicativo da agência onde possui conta, mas o meio preferencial de pagamento é o Pix. Para utilizar esta modalidade é preciso acessar o portal da Secretaria da Fazenda e entrar a página do IPVA para gerar um código QR. Faça isso clicando aqui.

Além de pagar o IPVA, o proprietário também pode antecipar o licenciamento do veículo, mas esta opção é facultativa. Confira a seguir o calendário de pagamento das parcelas do IPVA 2025. Importante não deixar vencer o prazo para evitar multas, juros e também a quebra do parcelamento.