Do Youtube para São José dos Campos. Turnê “Lance de Escola” desembarca no Instituto São José em abril

"Lance de Escola" aborda o universo teen - Foto Brunini/Divulgação

Com mais de 150 milhões de acessos no Youtube e demais plataformas digitais, a dupla fenômeno da internet, Kysha e Mine, incluiu São José dos Campos na turnê do musical “Lance de Escola”. O espetáculo que combina humor com os dramas da adolescência será apresentado dia 13 de abril no Teatro Dom Bosco, no Instituto São José.

No musical, Kysha e Mine encaram com seus amigos Stefan Baby, Fidelis e Argentino diversos desafios como as obrigações da escola, as desilusões amorosas, inseguranças, descobertas, entre outros temas do universo teen com muita música, dança e comédia. A trilha sonora orginal está sob o comando de Umberto Tavares e Jefferson Jr.

“Lance de Escola” é uma espécie de versão brasileira do aclamado “Glee”, série de TV para a Fox exibida em mais de 60 países, uma obra-prima que celebra a amizade e estimula os jovens a buscar o equilíbrio entre as obrigações diárias e seus sonhos.

Ingressos já estão à venda

Kysha e Mine protagonizam o musical "Lance de Escola" - Foto Divulgação

A estreia aconteceu em 2024, no Rio de Janeiro, e desde então o musical tem sido sucesso absoluto por onde passa. "Lance de Escola" teve casa cheia em Belo Horizonte, Goiânia, São Paulo e Brasília. Agora chegou a vez de São José dos Campos. A venda de ingressos para o espetáculo já começou com valores a partir de R$ 70. Não deixe para a última hora e garanta logo o seu. A garotada vai pirar!



Serviço

Lance de Escola — O Musical

Data: 13 de abril de 2025

Local: Teatro Dom Bosco, Instituto São José, São José dos Campos

Ingressos: Disponíveis em ingressos10.com.br

Preço: a partir de R$ 70,00