Festa do Pinhão volta às origens em Campos do Jordão

59ª Festa do Pinhão começa dia 28 de abril - Foto @correianews

Tão tradicional quanto o clima frio da Serra da Mantiqueira é a Festa do Pinhão de Campos do Jordão, que em 2025 completa 59 edições. O evento existe desde 1962, e apesar dos altos e baixos continua há quase seis décadas exaltando o período de colheita do fruto da araucária, que acontece no outono, e também aproximando jordanenses e turistas de produtores e do folclore local. Agora, após cinco anos de paralisação, a festa volta às origens, fincando novamente suas raízes em Vila Abernéssia.

Festa começa dia 28 de abril

Assim como em 1962, ano da estreia na antiga pérgola de Abernéssia, o retorno ao bairro onde a tradição começou é um presente para Campos do Jordão. Não por acaso, a abertura vai ser dia 28 de abril, véspera do dia da cidade, quando a estância mais alta do Brasil completa 151 anos de fundação. Desta vez, o Mercado Municipal será palco da Festa do Pinhão, recuperando sua verdadeira identidade.

Serão dois dias de muita música e, obviamente, gastronomia. Em cada barraca, o público poderá experimentar delícias elaboradas com pinhão, o ingrediente principal das receitas que prometem conquistar jordanenses e turistas pelo paladar. Além dos pratos criados por chefs da região, quem visitar a festa também vai ter a chance de degustar a iguaria in natura igual antigamente, feita cozida ou assada nas garras secas da araucária. A festa vai ter ainda concurso de culinária e espaço kids para a criançada.

Concurso da rainha da festa prevê prêmios em dinheiro

Já estão abertas as inscrições para a eleição da Rainha e das princesas da Festa do Pinhão 2025 com prêmios em dinheiro. R$ 1.800 serão distribuídos entre as primeiras colocadas, sendo R$ 1000 para a rainha, R$ 500 e R$ 300 para a primeira e segunda princesas, nesta ordem

A premiação inclui ainda jantares no Mercearia Campos e Villa Gourmet, passeios em parques de Campos do Jordão e de Itu SP, e uma visita ao aquário de São Paulo. Tratamentos de beleza e ensaios fotográficos completam os mimos às vencedoras. As inscrições podem ser feitas até dia 15/04. Basta clicar aqui.

“A retomada da Festa do Pinhão resgata uma tradição importante para o povo jordanense, valoriza nossos produtores locais e movimenta a economia com responsabilidade e identidade”, afirma Jardel Maciel dos Santos, secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Então, já anote aí na sua agenda!

Serviço

59ª Festa do Pinhão de Campos do Jordão

Data: 28 e 29 de abril

Local: Mercado Municipal de Vila Abernéssia

Entrada franca