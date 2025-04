Festival de Inverno abre em maio inscrições para bolsistas

Inscrições para bolsistas começam dia 12/05 - Foto @correianews

Vai começar a seletiva para o maior evento de música clássica da América Latina! O Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão definiu as datas de inscrição para o módulo pedagógico. O prazo começa dia 12 de maio, com término previsto para o dia 19 do mesmo mês. Em 2025 são oferecidas 141 bolsas de estudo integrais.

As vagas foram abertas para os cursos de música de câmara, núcleo de música antiga, camerata, orquestra, percussão, regência, piano e violão que serão ministrados durante a 55ª edição do Festival de Inverno, em julho. As categorias Instrumento e Voz são voltadas para estudantes com idade entre 16 e 30 anos. Para as aulas de regência, o limite de idade vai de 16 a 25 anos. Podem concorrer instrumentistas cantores e regentes do Brasil e do exterior.

Bolsas de estudo podem chegar a R$ 6.500

Os selecionados vão ter auxílio financeiro para hospedagem, alimentação e transporte na cidade de São Paulo, local dos cursos. Moradores da capital e região metropolitana vão receber R$ 4.750. Para quem é do interior e do litoral de São Paulo, o valor sobe para R$ 5.000. Residentes em outros estados vão ganhar bolsa de R$ 6.000 e os bolsistas que vivem em outros países vão ter direito a R$ 6.500.

O edital com todas as informações sobre o processo seletivo está disponível no site do evento, onde também os interessados encontram o formulário online para as inscrições. Clique aqui para baixar o edital. A lista dos aprovados vai ser publicada no dia 26 de maio.

O Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão será realizado de 05 de julho a 03 de agosto com uma novidade: a edição 55 do evento vai contar o prêmio Anna Laura de Música Antiga para os bolsistas que mais se destacarem no repertório da Idade Média até meados do século 18.