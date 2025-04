Governador visita Campos do Jordão para anunciar obras de infraestrutura

Estrada Municipal José Theotônio Silva deverá ser asfaltada - Imagem Google Maps

O Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cumpre agenda oficial em Campos do Jordão nesta quinta-feira, dia 17 de abril. A visita do chefe do Executivo paulista foi divulgada pela assessoria de imprensa da prefeitura da estância turística. Na comitiva também é esperada a presença da secretária estadual de Meio Ambiente, Natália Resende.

O governador sobe a serra para anunciar obras de infraestrutura viária na Estrada Municipal José Theotônio Silva, a SBS 371, que liga Campos do Jordão a São Bento do Sapucaí, e que deverá ser pavimentada, viabilizando a chamada Rota do Vinho na região da Serra da Mantiqueira. A ordem de Serviços faz parte do programa “São Paulo pra toda obra”.

Além da pavimentação, Tarcísio de Freitas também deverá autorizar o início do estudo de regularização de área para doação onde deverá ser construído um equipamento de saúde. A solenidade será no Centro de Eventos Sérgio Motta, em Vila Abernéssia, a partir das 11h

