Governo de São Paulo doa terreno para novo Pronto Socorro em Vila Abernéssia

Novo PS será construído atrás do mercado municipal - Foto @correianews

O Pronto Socorro de Campos do Jordão vai voltar para Vila Abernéssia. O Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou a doação do terreno atrás do mercado municipal para a construção do novo PS durante viagem oficial à estância. O retorno para a região central é uma reinvindicação antiga. Atualmente, casos de urgência e emergência são atendidos no complexo de saúde, localizado no Jardim Panorama, e a distância até lá é a principal crítica da população.

O projeto já está pronto, mas não deve sair do papel imediatamente. A área transferida para o município está totalmente abandonada, tomada por mato e entulho. “Daqui um mês deve ser aberta a licitação para a limpeza do terreno, com custo também elevado, principalmente para o destino do entulho, o que deve acontecer ainda neste primeiro semestre”, disse o prefeito Carlos Alberto (Cae)

Após a limpeza, o próximo passo é conseguir as licenças ambientais para dar início à licitação da obra orçada em cerca de R$ 23 milhões, o que deve acontecer no segundo semestre. Metade do valor será financiada pelo Governo de São Paulo e a outra parte sairá dos cofres do município. Segundo o prefeito, ao trazer a urgência e emergência para Abernéssia, novas vagas serão criadas no complexo de saúde. “Como somos referência para Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, a demanda aumentou muito, então vamos conseguir aumentar os leitos de internação no complexo de saúde”, disse.

Governador anuncia pavimentação da Rota do Vinho da Mantiqueira

Ordem de serviços para asfaltamento da Rota do Vinho - Foto Sérgio Barzaghi / Governo de SP

Além de doar a área para o novo Pronto Socorro, o governador Tarcísio de Freitas também assinou a ordem de serviços para a pavimentação da estrada municipal José Theotônio Silva, que liga Campos do Jordão a São Bento do Sapucaí, beneficiando a Rota do Vinho da Mantiqueira. “A gente tem vinícolas importantes, tem o Turismo que está florescendo nesta região, além de se tratar de uma estrada rural, isso ajuda o pequeno produtor, a criança que precisa ir para a escola na cidade, com certeza é uma obra bastante importante”, ressaltou o governador.

R$ 37 milhões serão investidos no asfaltamento de 15,5 quilômetros da via também conhecida como Estrada do Baú, que costuma ficar intransitável, principalmente nas épocas de chuva. A presidente da Câmara Setorial de Viticultura, Vinhos e Derivados do Estado de São Paulo, Célia Carbonari, comemorou a conquista. “Uma das rotas mais visitadas é a rota do alto da Mantiqueira, e essa estrada vai trazer um ganho e uma evidência gigantesca porque vai contemplar duas vinícolas já em funcionamento e duas outras em implantação”.

O governador também disse que em breve deverá ser lançado o edital de licitação para a modernização da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, a SP 123, entre Taubaté e Campos do Jordão. A obra orçada em R$ 230 milhões prevê 44 quilômetros de faixas adicionais, 11 quilômetros de ciclovia, recondicionamento dos acostamentos, revitalização do pavimento e nova sinalização.

Campos do Jordão ganha unidade modelo do Detran Digital

A digitalização dos serviços públicos estaduais chegou a Campos do Jordão, que ganhou uma unidade modelo do Detran, Departamento Estadual de Trânsito. O espaço é capaz de realizar até 80 atendimentos integrados por dia, como exames médicos e psicológicos, renovação de carteira de habilitação, emissão de primeira e segunda via de carteira de identidade, entre outros serviços.

“O jordanense não vai mais precisar descer para Taubaté, e a pessoa que está passeando aqui vai poder fazer também”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas. “Nessa unidade modelo, a gente vai se valer da digitalização. Essa é a lógica de ter todos os serviços integrados em um só lugar”, concluiu. Com o uso de recursos tecnológicos, a intenção é agilizar os serviços

A nova agência do Detran em Campos do Jordão conta com recepção, bebedouro, café e ar-condicionado. O horário de expediente vai de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Frei Orestes Girardi, 3159, em Vila Jaguaribe.