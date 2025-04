Retomada: após 5 anos, a Festa do Pinhão está de volta

Evento vai até dia 29/04 no Mercado Municipal - Foto @correianews

Que saudade que a gente estava da Festa do Pinhão! Depois de cinco anos paralisado, o evento recomeça nesta segunda-feira, 28/04, resgatando a sua origem ao ser realizado em Vila Abernéssia, onde a tradição começou em 1962. E para celebrar o retorno em grande estilo, outro símbolo da cultura e memória do jordanense foi escolhido para receber a 59ª edição: o Mercado Municipal.

Serão dois dias de muita música e, claro, delícias gastronômicas feitas à base do fruto da araucária, este pinheiro tão presente na paisagem de Campos do Jordão. A festa começa elegendo a rainha e as princesas com prêmios em dinheiro e também jantares no Mercearia Campos e Villa Gourmet, passeios em parques de Campos do Jordão e de Itu SP, além de uma visita ao Aquário de São Paulo. Confira a programação oficial divulgada pela prefeitura.

59ª Festa do Pinhão de Campos do Jordão

Dia 28/04 - 10h: abertura – 12h: Banda Alquimistas – 14h: Catireiros da Mantiqueira – 16h: Banda Country Stories

Dia 29/04 – 12h: Banda Alquimistas – 14h: Coro Jovem da AME Campos – 15h: programação especial – 17h: Leo Schimit

Entrada franca.

O secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Jardel Maciel dos Santos, comemorou o retorno da festa, um presente de aniversário para Campos do Jordão, que completa dia 29 de abril 151 anos. “A retomada da Festa do Pinhão resgata uma tradição importante para o povo jordanense, valoriza nossos produtores locais e movimenta a economia com responsabilidade e identidade.”

Festa de aniversário vai até 04 de maio

A 59ª Festa do Pinhão é apenas uma das atrações previstas em homenagem à cidade mais alta do Brasil. Shows, desfile cívico, corrida pedestre e muito mais também estão na programação. Confira aqui