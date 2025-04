Vacina contra a gripe já está disponível em Campos do Jordão

Começou a campanha de vacinação contra a gripe em Campos do Jordão. Para esta fase, 1.200 doses foram distribuídas em todos os postos de saúde da cidade. Não precisa agendar, basta comparecer ao postinho mais próximo de sua residência e solicitar a imunização, mas somente grupos considerados prioritários devem tomar a vacina. Confira quem pode ser vacinado, segundo determinação do Ministério da Saúde.

• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

• Idosos a partir de 60 anos

