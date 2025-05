Arte no Outono 2025 traz grandes nomes da MPB a Campos do Jordão

Elba Ramalho é uma das atrações do Arte no Outono - Foto @elbaramalhooficial

Além de ar puro, Campos do Jordão respira música o ano inteiro. Prova disso é o festival Arte no Outono, que em 2025 chega à 4ª edição com grandes nomes da Música Popular Brasileira. O evento tem como objetivo ampliar o acesso à cultura, descentralizando as atrações da alta temporada de inverno e proporcionando ao público experiências únicas.

O encontro entre artistas e fãs será no Auditório Cláudio Santoro, um dos palcos culturais mais belos de São Paulo e do Brasil, cercado de araucárias, pinhos-bravos e outras árvores nativas da Mata Atlântica. A programação mesclou nomes consagrados da Música Popular Brasileira com artistas regionais e locais, além de também trazer um espetáculo infantil.

4º Arte no Outono - Programação

Lenine abre o festival Arte no Outono já neste fim de semana. No show, o cantor pernambucano ganhador de seis Grammys Latinos revisita seus grandes hits. Canções intimistas como Silêncio das Estrelas, entre outros clássicos, estão no repertório. O espetáculo vai ser na sexta-feira, dia 09 de maio, a partir das 20h.

No sábado, dia 10 de maio, Elba ramalho sobe ao palco do Auditório Cláudio Santoro. A cantora, compositora e multi-instrumentista traz para Campos do Jordão os maiores sucessos dos seus 48 anos de carreira. A apresentação está marcada para as 20h.

No domingo, Campos do Jordão recebe a voz poderosa de Cecília Militão. A cantora de Jacareí traz para a estância o seu eclético repertório. Campeã do quadro “Jovens Talentos” do Domingão do Faustão, em 2003, Cecília já acumula mais de 30 anos de carreira. O show será dia 11 de maio, a partir das 20h.

A programação do Arte no Outono conta ainda com a Orquestra da Fundação Lia Maria Aguiar, que desde 2008 identifica e forma novos talentos para as artes em Campos do Jordão. A orquestra é formada por jovens do núcleo de música da fundação. O concerto vai ser sexta-feira, 16 de maio, a partir das 20h

Dia 17 de maio, sábado, Almir Sater sobe ao palco do Auditório Cláudio Santoro com sua inseparável viola de dez cordas para apresentar as canções do álbum “Do amanhã nada sei”, lançado em outubro de 2022. Claro que os grandes sucessos também não vão faltar no repertório. O show começa às 20h.

Fechando a programação, o Festival Arte no Outono traz para Campos do Jordão o Mundo Bita, com histórias musicais que unem educação e alegria. A apresentação vai ser dia 18 de maio, às 11h.

Segundo a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa de São Paulo, que realiza o Festival Arte no Outono, os ingressos estarão à venda a partir do dia 05 de maio, mas os valores não foram divulgados. Mais informações no Auditório Cláudio Santoro. Avenida Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista. (12) 3512-2508