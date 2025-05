Descontos para novos usuários: como aproveitar mesmo se já tiver conta

Muitos aplicativos e lojas online oferecem cupons e promoções exclusivas para novos usuários — e isso pode parecer injusto para quem já é cliente fiel. Mas com algumas estratégias simples, é possível aproveitar essas ofertas mesmo que você já tenha feito compras antes.

Seja criando uma nova conta ou utilizando canais alternativos para ativar os cupons, existem formas legítimas de economizar sem precisar abrir mão das vantagens de ser um consumidor frequente.

A maioria das plataformas identifica o usuário pelo e-mail cadastrado. Criar uma nova conta com outro endereço de e-mail é uma forma comum e eficaz de acessar cupons de boas-vindas novamente.

