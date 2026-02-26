Conteúdo oferecido por:

Serra da Mantiqueira em alerta: chuvas intensas podem chegar a 150 milímetros

Frente fria que se aproxima de São Paulo tem grande potencial para transtornos.

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 26/02/2026 10:19
Defesa Civil montou gabinete de crise até o fim de semana - Foto @correianews

A Defesa Civil do Estado de São Paulo se reuniu com representantes das Defesas Civis municipais e das Secretarias de Estado para devinir as estratégias de enfrentamento a possíveis desastres naturais. Uma frente fria que se aproxima do litoral paulista pode trazer chuvas intensas em diversas regiões, principalmente na faixa leste do estado, onde estão o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.

De acordo com o mapa de risco do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), a Serra da Mantiqueira está com alerta amarelo para precipitações que podem chegar a 150 milímetros, ou seja, se a previsão de confirmar, a região poderá receber até 150 litros de água em cada m². O volume é elevado e pode causar transtornos, principalmente se a chuva se concentrar em um curto espaço de tempo.

Em Campos do Jordão, a Defesa Civil montou um gabinete de crise. Estão de prontidão a Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia militar, Secretaria de Serviços Urbanos e demais órgãos municipais. “Temos previsão de muitas chuvas, já montamos o gabinete de crise e vamos ficar de plantão até o fim de semana para atender a população”, informou o prefeito de Campos do Jordão, Carlos Eduardo (Caê).

A recomendação para moradores e turistas é evitar áreas abertas durante tempestades devido ao risco de raios e jamais enfrentar áreas alagadas. Uma lâmina de água de 15 cm já é capaz de arrastar uma pessoa. Em caso de emergência, ligue 199 e acione a Defesa Civil, que atende ainda pelo WhatsApp (12) 98863-1525. O telefone do Corpo de Bombeiros é 193.

