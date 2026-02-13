13º do INSS deve ser antecipado e beneficiar 35 milhões de brasileiros em 2026

O governo federal deve antecipar, mais uma vez, o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A medida, prevista para os meses de abril e maio de 2026, pode alcançar cerca de 35 milhões de beneficiários em todo o país e injetar aproximadamente R$ 78 bilhões na economia.

De acordo com informações da área econômica, o Ministério da Previdência Social está finalizando uma nota técnica com os detalhes da operação. O documento será encaminhado ao Ministério da Fazenda e, após análise, dependerá da assinatura de decreto presidencial para oficializar a antecipação.

A estratégia de liberar o abono no primeiro semestre tem sido adotada nos últimos anos como forma de estimular o consumo e movimentar o comércio, especialmente em um período tradicionalmente mais fraco para a economia.

Quem terá direito ao 13º antecipado

O abono anual é destinado aos segurados e dependentes da Previdência Social que receberam, ao longo do ano, benefícios de natureza previdenciária. Estão incluídos:

Aposentadoria

Pensão por morte

Auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença)

Auxílio-acidente

Auxílio-reclusão

Esses cinco grupos compõem o universo de beneficiários aptos a receber o 13º salário do INSS.

Quem fica de fora

Não têm direito ao 13º os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Como se trata de um benefício assistencial, destinado a idosos de baixa renda e pessoas com deficiência, ele não prevê o pagamento de abono anual, diferentemente dos benefícios previdenciários.

Calendário previsto de pagamento

A previsão é que o pagamento seja feito em duas parcelas:

Primeira parcela (50% do valor): a partir de 24 de abril

Segunda parcela (50% restante): a partir de 25 de maio

Os valores serão depositados junto com o benefício mensal, seguindo o calendário tradicional do INSS, definido conforme o número final do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador.

Valores mínimo e máximo

O 13º salário será calculado com base no valor do benefício recebido pelo segurado, respeitando os limites estabelecidos para 2026:

Piso previdenciário: R$ 1.621,00

Teto previdenciário: R$ 8.475,55

Quem recebe um salário mínimo terá o abono proporcional a esse valor. Já os beneficiários que recebem acima do piso terão o cálculo feito conforme o valor mensal do benefício, limitado ao teto.

Como consultar

Os segurados podem conferir o valor exato e a data de pagamento pelo aplicativo ou site Meu INSS, utilizando login e senha da conta Gov.br.

A antecipação do 13º representa um reforço financeiro relevante para milhões de famílias brasileiras e tende a impulsionar o comércio e o setor de serviços no primeiro semestre do ano.