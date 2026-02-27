Defesa Civil Estadual entrega Sistema de Alerta Remoto em Campos do Jordão

Sirenes foram instaladas no Britador e Vila Santo Antônio - Foto @correianews

Nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, o Sistema de Alerta Remoto (SISAR) recentemente instalado em Campos do Jordão vai ser entregue oficialmente à Defesa Civil Municipal. O equipamento será usado para alertar moradores de áreas vulneráveis sobre o risco de deslizamentos de terra.

Na solenidade, o sistema vai passar por um teste de eficácia. Às 10h a sirene de emergência vai soar na Vila Santo Antônio informando a população a deixar suas casas. Haverá a simulação de um resgate em área de risco marcando a estreia do dispositivo de prevenção.

No último dia 14, o treinamento foi feito no bairro Britador, que também recebeu uma sirene devido ao histórico de deslizamento de encostas. Na oportunidade, foi avaliado o tempo de resposta das forças de segurança.

O evento desta sexta-feira será realizado na Rua Pavão s/n, na Vila Santo Antônio, com a presença de diversas autoridades, incluindo o capitão Serra, diretor da Divisão de Alerta e Monitoramento da Defesa Civil de São Paulo.

A população está convidada a participar, afinal, a eficiência do sistema de alerta depende da preparação da comunidade, que precisa saber como agir durante a implantação do plano de fuga das áreas de risco.

Serviço:

Simulado de emergência e entrega oficial do Sistema de Alerta Remoto (SISAR)

Data: sexta-feira, 27 de fevereiro

Horário: 10h

Local: Rua Pavão, s/n – Vila Santo Antônio – Campos do Jordão SP