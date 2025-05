Festa da cidade arrecada 5 toneladas de alimentos

Juninho Campos e Bruno e Barretto fizeram a festa de aniversário - Foto PMECJ

A solidariedade foi um dos pontos altos das comemorações aos 151 anos de Campos do Jordão. Carente de lazer e diversão, a população compareceu em massa aos shows de aniversário e fez questão de retribuir o presente aderindo em peso à campanha do Fundo Social de Solidariedade. As apresentações foram gratuitas, tinham apenas um ingresso simbólico que era trocado por 1 kg de alimento não perecível.

A fila para entrar no polo de estacionamento dobrou quarteirões, uma demonstração clara de empatia e amor ao próximo. O resultado? cinco toneladas de mantimentos. “É emocionante ver como a nossa cidade se mobiliza em prol do outro. Cada alimento arrecadado é um gesto de amor que vai transformar a realidade de muitas famílias jordanenses”, comemorou Alessandra de Oliveira, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Campos do Jordão

O montante arrecadado será destinado às famílias carentes em situação de vulnerabilidade cadastradas pelo Fundo Social. Os servidores da secretaria já iniciaram a triagem para a formação de cestas básicas.

Shows de aniversário atraem 15 mil pessoas

O polo de estacionamento, em Vila Abernéssia, coração de Campos do Jordão, foi o local escolhido para as apresentações em homenagem aos 151 anos da cidade mais alta do Brasil. Foram dois dias de festa com público recorde. Segundo a prefeitura, Cerca de 15 mil pessoas compareceram aos shows do cantor Juninho Campos e da dupla sertaneja Bruno e Barretto, na terça-feira, 29 de abril.

Juninho Campos abriu a noite com um show repleto de composições autorais e também sucessos do cancioneiro nacional. O artista e sua banda levantaram a multidão, que dançou e cantou por mais de uma hora sem parar. Por volta de 21h15 subiu ao palco a dupla Bruno e Barretto, principal atração da noite. Um espetáculo pirotécnico abriu o show que teve no repertório muita música country e, claro, os grandes hits sertanejos.

“Foi uma noite para ficar na memória da nossa gente. Ver quase 15 mil pessoas reunidas com alegria e respeito, celebrando juntas o aniversário da nossa cidade, é motivo de grande orgulho”, disse o prefeito Carlos Eduardo (Caê).

Parabéns Campos do Jordão pelos seus 151 anos e parabéns também à população jordanense e turistas que contribuíram com a doação de alimentos. Ano que vem tem mais!