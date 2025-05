Fórum de Turismo apresenta projetos para o desenvolvimento de destinos em São Paulo

58 projetos serão apresentados totalizando R$ 15 bi em investimentos - Foto Alan Morici

A capital paulista sedia nesta quarta-feira, 07 de maio, o 2º Fórum Internacional de Investimentos para o Turismo, uma iniciativa da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP). Durante o evento serão apresentados 58 projetos de fomento voltados para a gastronomia, infraestrutura e hotelaria. O objetivo é chamar a atenção de fundos e bancos de investimentos para a geração de negócios.

Uma das propostas analisa a viabilidade de prédios no centro histórico de São Paulo serem transformados em hotéis. Outras preveem equipamentos de hospedagem nos Distritos de Serra Azul e da Mata Atlântica. “O objetivo é criar um ambiente de negócios favorável para todo o setor, aproximando investidores de empreendedores de forma organizada para atrair o mercado de capitais, com potencial para elevar o desenvolvimento de municípios em todo o Estado”, afirma Roberto de Lucena, titular da Setur-SP

Participam do fórum 50 investidores do Brasil e do exterior, como ONU Turismo, Itaú-BBA, Banco Keb Hana Korean, entre outros. O número é três vezes maior em comparação com a primeira edição realizada em 2024. O total de projetos também dobrou, somando cerca de R$ 15 bilhões em investimentos. Entre os empreendedores estão grupos como HI InvestHotels, Vinícola Villa Santa Maria, The Royal Group e GJP Holding e Participações. Segundo o Ministério do Turismo, o estado de São Paulo é o mais competitivo do país em eventos e negócios, gastronomia e parques temáticos. A estimativa é de que atividade turística no estado deva fechar 2025 respondendo por 9,7% do PIB paulista.