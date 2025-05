Sindicato de Hotéis oferece cursos grátis de vendas, gestão de cardápios e marketing digital

cursos serão ministrados em Taubaté, Caçapava, São José e Jacareí - Foto Divulgação

O Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares (SINHORES) abriu inscrições para cursos presenciais sobre estratégias de vendas, marketing digital e gestão de cardápios. A iniciativa batizada de “Trilha do Sucesso Empreendedor” conta com parceria do Sebrae e prevê também consultoria individual aos participantes. O objetivo é atrair novos clientes e elevar o faturamento.

São ao todo três capacitações com 30 vagas para cada turma nas cidades de São José dos Campos, Caçapava, Taubaté e Jacareí. Em maio começa o curso de Revisão, Otimização e Aumento do Faturamento com Cardápio. Em junho serão dadas as aulas de Metas e Vendas focadas no crescimento do negócio. Já o curso de Marketing Digital está marcado para Agosto.

A professora será Natália Solano Sirobaba, formada em Hotelaria, Gestão de Empresas de Alimentação e Gestão Estratégica de Pessoas pelo SENAC e FGV. Segundo o SINHORES, não há opção de escolha, ou seja, os participantes deverão fazer os três cursos, todos de graça, mas pede-se a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Para fazer a inscrição e consultar a programação completa com os dias, horários e locais das aulas, basta clicar aqui.