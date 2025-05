Turismo rural ganha programa de fomento em São Paulo

Programa foi lançado durante a Agrishow, em Ribeirão Preto - Foto Governo de SP

Já não basta apenas conhecer novos destinos, os viajantes estão cada vez mais interessados em viver experiências imersivas e autênticas, muito além de apenas tirar fotografias. O que querem é participar, interagir com a cultura e os costumes locais para aprender e também criar memórias. Diante dessa nova tendência, a vida no campo tem um potencial turístico enorme.

Segundo dados do Sebrae, a busca por ambientes rurais tem crescido 30% ao ano no Brasil. Para fortalecer o segmento, a Secretaria de Turismo e Viagens (Setur-SP) criou o Programa de Desenvolvimento do Turismo Rural. “Queremos que os turistas descubram as belezas do nosso interior, desde as fazendas históricas até as Rotas do Vinho e do Café, passando pela rica gastronomia e o artesanato local”, disse o secretário Roberto de Lucena.

Os eixos de atuação do programa

O objetivo da iniciativa é dar mais visibilidade aos atrativos rurais do estado. Para isso, rotas serão desenvolvidas e estruturadas criando oportunidades em vários segmentos como pesca esportiva, turismo de aventura e até mesmo turismo religioso.

Além da formatação dos produtos turísticos, o programa prevê ainda o treinamento da mão de obra, atração de investimentos e melhorias da infraestrutura, como acesso, mobilidade e sinalização e comunicação online (conectividade). O programa deverá beneficiar produtores rurais, a agricultura familiar, instituições de ensino e entidades privadas sem fins lucrativos.

"O turismo rural tem um potencial enorme em São Paulo, com 46 regiões turísticas e 380 municípios com vocação para essa atividade e mais de mil propriedades abertas ao turismo", concluiu Lucena. As ações de fomento foram lançadas durante a Agrishow 2025, feira agrícola realizada em Ribeirão Preto.