16 de julho: Dia do Comerciante

Data existe desde 1953 - Foto @correianews

O comércio é um setor crucial para a economia brasileira pois responde por uma parte significativa da movimentação e venda de produtos e serviços no país. Em reconhecimento a essa relevância, há 72 anos foi instituído em 16 de julho o Dia do Comerciante.

A data criada pela Lei 2.048 de 26 de outubro de 1953 celebra o nascimento de José Maria da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, que é considerado o patrono do comércio brasileiro. Trata-se de um reconhecimento e valorização do trabalho dos comerciantes que diariamente conectam consumidores com produtores, movimentando a economia e gerando empregos.

O comércio é considerado a porta de entrada para o mercado de trabalho. Apesar de ser uma das atividades mais antigas do Brasil, os comerciantes estão sempre de olho no comportamento do mercado em busca de novas tecnologias, promovendo a inovação e incentivando o empreendedorismo.

Pode ser pequeno, médio ou grande, os comerciantes são profissionais indispensáveis para o progresso do Brasil. Parabéns pelo seu dia!