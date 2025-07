2ª Feira de Educação chega ao Vale Sul Shopping com descontos e oportunidades para estudantes de todas as idades

O Vale Sul Shopping, em São José dos Campos, recebe nos dias 7, 8 e 9 de agosto a 2ª edição da Feira de Educação, reunindo instituições de ensino com condições especiais para quem busca formação de qualidade com preços mais acessíveis. A iniciativa, que movimentou mais de 5 mil visitantes em 2024, retorna com entrada gratuita e uma programação interativa voltada para todas as faixas etárias.

Durante os três dias, o público poderá visitar o espaço de eventos do shopping, das 10h às 21h, para conhecer de perto escolas, universidades, cursos técnicos, de idiomas e profissionalizantes. A programação inclui ainda apresentações culturais, ações interativas e ofertas exclusivas para matrículas realizadas durante a feira.

Entre os destaques da edição anterior estiveram nomes como Colégio ECCOS, UNIVAP, Instituto Alpha Lumen, ICBEU Idiomas e Universidade Anhanguera. A expectativa da organização para este ano é atrair um público ainda maior, impulsionado por uma campanha de divulgação com alcance estimado em mais de 4 milhões de pessoas por meio de redes sociais, rádio, televisão e portais digitais.

Serviço

2ª Feira de Educação

📍 Vale Sul Shopping – São José dos Campos

📅 Dias 7, 8 e 9 de agosto de 2025

🕙 Das 10h às 21h

🎟 Entrada gratuita