Ciclone extratropical causa transtornos no estado de São Paulo

Árvores foram arrancadas com a força do vento - Foto Defesa Civil de SP

Após a ventania que atingiu São Paulo na madrugada desta segunda-feira, 28/07, a Defesa Civil mantém o estado de alerta pois ainda há previsão de rajadas de vento, que chegaram a 104 km/h na cidade de Itapeva. Várias regiões foram atingidas pelo ciclone extratropical, incluindo o Vale do Ribeira, Sorocaba, Campinas, Vale do Paraíba e todo o litoral paulista.

No Litoral Norte, onde as rajadas chegaram a 85 km/h, a travessia da balsa no canal de São Sebastião teve que ser interrompida. O serviço já voltou ao normal. Em Ilhabela, uma árvore de grande porte caiu com a força do vento. Árvores também caíram em Ubatuba. A rua Guarani, na região central da cidade, ficou interditada e houve ainda o destelhamento de parte do prédio da Santa Casa.

Depois do vento, vem o frio

Com a passagem do fenômeno, a meteorologia prevê ressaca marítima em todo o litoral de São Paulo, com ondas de até 3 metros de altura. A recomendação da Defesa Civil é manter distância das áreas costeiras e evitar navegar com embarcações de pequeno porte.

A frente fria que atingiu o estado de São Paulo trazendo o ciclone extratropical deve se afastar da região a partir desta terça-feira, 29/07, abrindo espaço para uma nova onda de frio com a chegada de uma massa de ar polar que deverá derrubar as temperaturas. Há previsão de geadas na Serra da Mantiqueira.

Casos de emergência continuam sendo atendidos nos telefones 193 (Bombeiros) e 199 (Defesa Civil)