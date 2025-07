Exportadores paulistas terão apoio financeiro para enfrentar tarifaço

Quase 700 empresas, incluindo a Embraer, ficaram de fora da taxação - Foto Divulgação

O governo de Donald Trump confirmou o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. A medida foi assinada nesta quarta-feira, 30/07, pelo presidente americano, mas com quase 700 exceções, entre elas, suco de laranja e os aviões da Embraer. Café e carne bovina não ficaram isentos e vão sofrer a taxação, que entra em vigor em 06 de agosto.

Para atenuar os efeitos sobre os exportadores paulistas, o governo de São Paulo lançou um pacote de medidas que inclui a liberação de R$ 1,5 bilhão em créditos acumulados do ICMS e uma nova linha de crédito de R$ 400 milhões para as empresas que vendem ao exterior. O objetivo é garantir liquidez aos empresários que atuam no mercado externo, mantendo a competitividade e reduzindo o impacto no PIB estadual.

Somente as empresas com créditos acumulados aptos à transferência poderão solicitar os recursos limitados a R$ 120 milhões. Esse é o valor máximo liberado para cada exportadora. Após a aprovação do pedido, a liberação do dinheiro será feita em até dez parcelas, sendo a primeira paga em setembro.

Já a nova linha de crédito de R$ 400 milhões será disponibilizada pela agência Desenvolve SP com taxas a partir de 0,27% ao mês + IPCA e prazo de até 60 meses para pagamento com carência de 12 meses. O pedido pode ser feito diretamente no site www.desenvolvesp.com.br. Já os créditos do ICMS podem ser solicitados pelo Sistema de Peticionamento Eletrônico da Sefaz-SP (SIPET), utilizando o formulário “Pedido de Transferência de Crédito Acumulado – 12ª Rodada do PróAtivo”.