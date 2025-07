FAM nas Alturas terá nova edição no inverno de 2026

Marcos & Belutti encerraram o festival - Foto Luan Sloboda

Pela primeira vez em dez anos de história, o festival FAM nas Alturas (Food, Arts & Music) subiu a Serra da Mantiqueira para uma edição comemorativa. Campos do Jordão foi a cidade escolhida para a celebração da primeira década do evento, que contou com a presença de artistas consagrados e também locais.

Sábado, 26/07, os cantores de Campos do Jordão Leo Schmidt e Juninho Campos abriram a última noite do festival com grandes clássicos da música sertaneja. As apresentações foram um aquecimento para o show da dupla Marcos & Belutti, que encerrou a programação com os maiores sucessos da carreira.

Foram três finais de semana com os principais nomes do samba, sertanejo e MPB. Subiram ao palco do Prana Park, na região do Pico do Itapeva, os cantores Silva, Duda Brack, Diogo Nogueira, Priscilla Couto, o Grupo Versão, Festa Furduncinho e duo Coisa Nossa, além de Djs que atraíram grande público todas as noites do festival.

FAM nas Alturas volta em 2026

A temporada chegou ao fim com gostinho de quero mais. Sim, o FAM nas Alturas veio para ficar e os organizadores já estão planejando a edição do inverno de 2026. “Vamos seguir inovando e buscando protagonismo da região como um destino cultural e rota de grandes shows nesse período”, destaca Daniel Becker, realizador do evento pela Scheeins.

Marcelo Campos, sócio do FAM nas Alturas, também confirmou a continuação do festival. “Inserir a temporada no radar do ciclo de campanhas de grandes marcas é um dos propósitos do projeto, além de entregar entretenimento e cultura para o calendário da cidade, de forma a reverberar em âmbito nacional. Campos do Jordão merece e está preparada para receber uma produção desse porte. Estamos muito felizes com a estreia”, concluiu.