Festa da Cerejeira começa com recorde de público

Floradas ainda estão no início e já dão show! - Foto @correianews

O primeiro fim de semana da 54ª Festa da Cerejeira em Flor superou a expectativa dos organizadores. Mesmo com as floradas ainda no início, cerca de 6 mil pessoas compareceram ao evento em homenagem à árvore típica do Japão, que todos os anos antecipa a primavera em pleno inverno. “Nossa meta era 5 mil, mas devido à inauguração e os oito ônibus de artistas, chegamos a 6 mil”, explicou Takahiko Yoshida, organizador da festa.

No sábado, 26/07, até o início da tarde cerca de 2,5 mil pessoas já tinham passado pelo Parque da Cerejeira, em Vila Albertina, onde além de apreciarem a beleza das floradas, também puderam acompanhar manifestações da cultura japonesa. Entre as atrações, destaque para a apresentação de Taiko, como é chamado o tambor japonês.

Washi Daiko, de Ribeirão Pires, durante apresentação na festa - Foto @correianews

O grupo Washi Daiko, da Associação Nipo-brasileira de Ribeiro Pires, deu um show unindo a percussão com o som doce de flautas. “A gente toca um estilo de Taiko um pouco mais moderno, mesclando instrumentos de corda e de sopro”, explicou Brenda Miura Lunardi, líder do grupo.

O sucesso do artesanato e da gastronomia

A feira de artesanato também ficou lotada durante o fim de semana. Dezenas de lojinhas vendiam de tudo, desde roupas, bijouterias até doces caseiros que davam água na boca só de olhar. Como já é tradição, os idosos do Recanto Sakura Home apresentaram figuras diversas feitas com origami, técnica milenar japonesa de dobraduras de papel.

Preparação do yakisoba - Foto @correianews

Na praça de alimentação, foi preciso paciência para saborear as delícias da culinária japonesa. Na hora do almoço, as filas eram inevitáveis, principalmente nas barraquinhas de tempura - um tipo de empanado frito de legumes - e yakisoba, a macarronada japonesa. “É bastante saboroso e saudável e hoje nós já preparamos cerca de mil yakisobas”, revelou Hideki Higuchi, presidente da Comissão Organizadora da Festa da Cerejeira.

O espetáculo das floradas

Este ano a natureza não decepcionou e junto com o início da festa as cerejeiras começaram a florir. Segundo Takahiko Yoshida, o auge das floradas deve acontecer a partir do próximo final de semana. “Hoje nós estamos com 50% da florada. A partir de 03 de agosto, vai estar maravilhoso.”

Abelha sugando o néctar da flor de cerejeira - Foto @correianews

Numa corrida contra o tempo, as abelhas se deliciam sugando o néctar das flores, afinal, o espetáculo das floradas é temporário. Após alguns dias as pétalas começam a cair. A boa notícia é que a floração está só no início, por isso, ainda dá tempo de ver de perto este show da natureza.

SERVIÇO



54ª FESTA DA CEREJEIRA EM FLOR DE CAMPOS DO JORDÃO

Data: Finais de semana de julho (26 e 27) e de agosto (2, 3, 9, 10,16 e 17)

Horário: das 9h às 16h

Local: Parque da Cerejeira, localizado à Avenida Tassaburo Yamaguchi, 2.173, na Vila Albertina, Campos do Jordão/SP

Ingressos: R$50 reais (inteira) e R$25 (meia), com vendas antecipadas pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/produtor/parquedacerejeira

Estacionamento: R$ 35 por carro

Informações: (12) 99711 0904 Instagram: @parque.da.cerejeira