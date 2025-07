Festival de Inverno: conheça os palcos do maior evento de música clássica da América Latina

Evento conta com oito palcos, sendo quatro em Campos do Jordão - Foto @correianews

Continua a todo vapor o 55º Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, o maior evento de música clássica da América latina. Até 03 de agosto, serão apresentados 84 espetáculos em Campos do Jordão e São Paulo com a presença dos maiores nomes das música erudita nacional e internacional.

Em 2025 há oito palcos diferentes para as apresentações, sendo quatro em Campos do Jordão. Além do Auditório Cláudio Santoro, que é a sede principal do Festival, a Capela São Pedro Apóstolo também recebe concertos aos sábados, domingos e no dia 31 de julho. O espaço fica dentro do Palácio Boa Vista, residência de inverno do governador de São Paulo.

O Parque Capivari também é palco do festival. Todas os sábados e domingos, orquestras tocam ao ar livre neste que é um dos pontos turísticos mais frequentados de Campos do Jordão.

Capela do Palácio Boa Vista recebe concertos aos finais de semana - Foto @correianews

Espaço Cultural está de volta à programação do Festival

Mas a grande novidade é a volta do Festival de Inverno ao Espaço Cultural Doutor Além. Depois de seis anos, o prédio em Vila Abernéssia entra na programação com espetáculos de quarta a sexta-feira. Na fase sanatorial, quando a estância era referência para o tratamento da Tuberculose, o local era chamado de Cine Glória, ponto de encontro da sociedade jordanense.

Em São Paulo, os concertos ocorrem na Sala São Paulo, na Sala do Coro, Estação Motiva Cultural e o Instituto Mackenzie.

Espaço Cultural Dr. Além recebe concertos de quarta a sexta-feira - Foto @correianews

Festival totalmente gratuito.

Além da OSESP, merecem destaque a Filarmônica de Goiás, a Sinfônica de Pernambuco, a Orquestra Jovem do Estado e o Quarteto Ulysses, dos Estados Unidos, a atração internacional. Espetáculos da Jornada Paulista de Dança também fazem parte do evento.

Os ingressos gratuitos devem ser retirados pela internet cinco dias antes das apresentações, limitado a quatro entradas por pessoa. Garanta o seu aqui.