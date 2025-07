Festival de inverno entra na reta final

Festival teve oito palcos em São Paulo e Campos do Jordão - Foto Lucca Mezzacappa

A Orquestra Filarmônica Catarinense é um dos destaques do último fim de semana da 55ª edição do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão. O concerto acontece nesta quinta-feira, 31/07, na Estação Motiva Cultural, em São Paulo.

O maestro Roberto Minczuk vai conduzir o repertório que inclui obras de Bach, Mignone e Tchaikovsky, com solos de Pablo Rossi ao piano. Na sexta-feira, 01/08, a orquestra repete o programa no Auditório Cláudio Santoro, em Campos do Jordão.

Ainda na quinta-feira, a pianista Karin Fernandes faz uma homenagem às compositoras dos séculos 18 e 19. O concerto será no Espaço Cultural Dr. Além, em Abernéssia, região central de Campos do Jordão. Sexta, 01/08, tem recital com a pianista Estefan Lacekiw também no palco do Espaço Cultural Dr. Além.

No sábado, 02/08, a Banda Sinfônica do Exército toca no Parque Capivari, enquanto a capela do Palácio Boa Vista recebe o Brazilian Winds Ensemble com um espetáculo de música de Câmara. À noite, a Orquestra do Festival formada pelos bolsistas executa obras de Strauss, Dvorák e Gabriela Ortiz no Auditório Cláudio Santoro.

No domingo, 30/08, a Orquestra do Festival reapresenta o concerto da véspera na Sala São Paulo. No Parque Capivari, a atração é a Orquestra Furiosa com participação especial da cantora Vanessa Moreno.

São apenas alguns exemplos de concertos previstos para o gran finale do maior evento de música clássica da América Latina. Confira a programação completa do último fim de semana do 55º Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão.

ESPAÇO CULTURAL DR. ALÉM

31 JUL QUI 18H30

KARIN FERNANDES piano

Nannette STREICHER| Rondeau ou Caprice nº 1, Op. 1

Fanny MENDELSSOHN-HESSEL

Noturno

Noturno napolitano

Josephine LANG

Drei Klavierstücke [Três peças para piano]

Danse infernale, Op.46

Clara SCHUMANN | Scherzo nº 2, Op. 14

__________

ESTAÇÃO MOTIVA CULTURAL

31 JUL QUI 19H00

ORQUESTRA FILARMÔNICA CATARINENSE

ROBERTO MINCZUK regente

PABLO ROSSI piano

Francisco MIGNONE | Fantasia brasileira nº 3

Johann Sebastian BACH | A Arte da Fuga, BWV 1080 (1742-46) [Transcrição de Roberto Minczuk]

Pyotr Ilyich TCHAIKOVSKY | Serenata para cordas em Dó maior, Op. 48

__________

ESPAÇO CULTURAL DR. ALÉM

01 AGO SEX 18H30

ESTEFAN IATCEKIW piano

Alexander SCRIABIN

Sonata para piano nº 3 em fá sustenido menor, Op. 23

Dois poemas, Op. 32

Johannes BRAHMS | Sonata nº 3 em fá menor, Op. 5

__________

ESTAÇÃO MOTIVA CULTURAL

01 AGO SEX 19H00

CLASSE DE PERCUSSÃO DO FESTIVAL

Iannis XENAKIS | Pléïades [Plêiades]: Peaux [Pele]

Matheus BITONDI | Estragos crônicos no tempo torto

Clarice ASSAD | The hero [O herói]

Georges ARPEGUIS | Les Guetteurs des sons [Os observadores do som]

Yoshihisa TAIRA | Hierophonie [Voz do Sagrado] V

__________

AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

01 AGO SEX 20H30

ORQUESTRA FILARMÔNICA CATARINENSE

ROBERTO MINCZUK regente

PABLO ROSSI piano

Francisco MIGNONE | Fantasia brasileira nº 3

Johann Sebastian BACH | A Arte da Fuga, BWV 1080 (1742-46) [Transcrição de Roberto Minczuk]

Pyotr Ilyich TCHAIKOVSKY | Serenata para cordas em Dó maior, Op. 48

__________

PARQUE CAPIVARI

02 AGO SÁB 11H00

BANDA SINFÔNICA DO EXÉRCITO

EDUARDO PEREIRA regente

CARLOS FREITAS trombone

Edmundo VILLANI-CÔRTES | Djopoi [Oferenda]

Dimitri CERVO | Concerto para trombone

Ricardo SILVA | Fantasia brasileira, nº1

Fernando de OLIVEIRA | Maxixe urbano

Alexandre DALÓIA | Suíte Carmem Miranda

__________

PARQUE CAPIVARI

02 AGO SÁB 16H30

GRU SINFÔNICA

ALUNOS DA CLASSE DE REGÊNCIA

Johannes BRAHMS | Duas danças húngaras, WoO. 1

Ferdinand HÉROLD | Zampa: Abertura

Johannes BRAHMS | Variações sobre um tema de Haydn, Op. 56a

Léo DELIBES | Coppélia: Suíte nº 2 – Tema Eslavo com variações

Johannes BRAHMS | Abertura Festival Acadêmico, Op. 80

Georges BIZET | Carmen: Suíte nº 1

__________

CAPELA DO PALÁCIO BOA VISTA

02 AGO SÁB 17H00

BRAZILIAN WINDS ENSEMBLE

JOANA GORENSTEIN flauta

FRANKLIN DE SOUZA oboé

ARIANE ROVESSE clarinete

ALAN DAVIDSON fagote

JOHANN PEREIRA trompa

Jacques IBERT | Três peças breves

Alexander LIEBERMANN | Quaraçá

Jean FRANÇAIX | Quinteto de sopros nº 1

Maurice RAVEL | Le tombeau de Couperin [O túmulo de Couperin]

Claude DEBUSSY | Rêverie

Mário TAVARES | Tempo de côco

Heitor VILLA-LOBOS | Bachianas brasileiras nº 4

Fernando MORAIS | Xaxando no cerrado

__________

AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

02 AGO SÁB 20H30

ORQUESTRA DO FESTIVAL

JOSEP CABALLÉ- DOMENECH regente

KIM BAK DINITZEN violoncelo

Richard STRAUSS | O Cavaleiro da Rosa, Op. 59

Antonín DVORÁK

Bosques silenciosos

Rondo em Sol menor, Op. 94

Richard STRAUSS | As travessuras de Till Eulenspiegel, Op. 28

Gabriela ORTÍZ | Antrópolis

__________

SALA SÃO PAULO

03 AGO DOM 11H00

ORQUESTRA DO FESTIVAL

JOSEP CABALLÉ-DOMENECH regente

KIM BAK DINITZEN violoncelo

Richard STRAUSS | O Cavaleiro da Rosa, Op. 59

Antonín DVORÁK

Bosques silenciosos

Rondo em Sol menor, Op. 94

Richard STRAUSS | As travessuras de Till Eulenspiegel, Op. 28

Gabriela ORTÍZ | Antrópolis

__________

PARQUE CAPIVARI

03 AGO DOM 12H00

ORQUESTRA FURIOSA

NAILOR AZEVEDO PROVETA regente

VANESSA MORENO voz

Milton Nascimento e Clube da Esquina

Milton NASCIMENTO, Fernando BRANT

Vera Cruz

Travessia

Milton NASCIMENTO, Lô BORGES | Clube da Esquina nº 2

Milton NASCIMENTO, Ronaldo BASTOS | Cravo e canela

Milton NASCIMENTO | Morro Velho

Milton NASCIMENTO, Márcio BORGES, Fernando BRANT | O que foi feito de Vera

Milton NASCIMENTO, Fernando BRANT | Maria Maria