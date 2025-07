Hotel Toriba também tem festival de inverno

Sala da Lareira é um dos palcos do Toriba Musical - Foto @correianews

Nos jardins do hotel Toriba, a sinfonia de pássaros, aos poucos, ganha outros sons. Basta se aproximar do Terraço Panorama para ouvir os acordes vindos da Sala da Lareira, onde o piano Steinway de 1927 acompanha artistas de diversos estilos. Clássico, Jazz, ópera, viola brasileira e até mesmo country music fazem a trilha sonora do inverno em Campos do Jordão.

Assim é o programa Toriba Musical, um presente aos hóspedes e também aberto ao público. Com direção de Antônio Luiz Barker, a programação prevê mais de 100 apresentações até setembro. Um dos destaques é o espetáculo Canções e Árias de Óperas, com o tenor Daniel Umbelino e a soprano Laura Duarte acompanhados pelo pianista Fernando Carrera. O concerto será nos dias 24/07, 29/07 e 31/07.

Cantores líricos, solistas e duetos vão se apresentar na temporada de inverno no Toriba Musical. O valor do ingresso para visitantes é R$ 100. Já os Hóspedes do Toriba têm acesso livre aos concertos que ocorrem na Sala da Lareira e também no palco cênico construído na área externa do hotel. O espaço é único, todo envidraçado, cercado pela natureza para performances de óperas, duos e recitais de piano ao pôr do sol.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

O festival de inverno do Toriba Musical vai até dia 07 de setembro no Hotel Toriba. Avenida Ernesto Diederichsen, 2962, na região do Circuito Turístico Alto Lajeado. Clique aqui para consultar a programação completa e garantir o seu ingresso.