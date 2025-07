Campos do Jordão registra madrugada mais fria do ano

Fez -1,5º em Campos do Jordão nesta quarta, 30/07 - Foto @correianews

Pode preparar os agasalhos porque a despedida de julho vai ser com clima típico de inverno. Uma nova massa de ar polar chegou ao estado de São Paulo trazendo frio intenso em várias regiões. Segundo a meteorologia, o fenômeno deve permanecer até sexta-feira, 01/08, derrubando as temperaturas.

Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, a mínima chegou a -1,5º e geou forte na cidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, foi a temperatura mais baixa do ano. No Vale do Ribeira e região de Itapeva, a mínima durante a onda de frio não deverá passar de 4º. No Vale do Paraíba, Taubaté registrou 3,4º nesta quarta-feira, 30/07.

O frio até sexta-feira deverá ser intenso também no litoral paulista, com mínimas de 11º e 12º em Caraguatatuba e na Baixada Santista, nessa ordem. Em São José do Rio Preto e Araçatuba, onde faz calor o ano inteiro, os termômetros devem chegar a 8º. Nas regiões de Sorocaba, Campinas, Bauru, Araraquara, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Marília e Grande São Paulo, a previsão é de frio de 7º.

Ao mesmo tempo em que caem as temperaturas aumenta a preocupação com os idosos e crianças, que são mais suscetíveis aos efeitos do frio. Para a população em situação de rua, Defesa Civil vai oferecer abrigo emergencial na cidade de São Paulo. O espaço vai funcionar até sexta-feira, 01/08, na estação Pedro II do Metrô.

Nas demais regiões, a autoridades também estarão em alerta monitorando as condições meteorológicas para atendimento a qualquer eventualidade. Casos de emergência devem ser acionados pelo telefone 199 (Defesa Civil).